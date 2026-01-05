Crocs Height – o nouă perspectivă, același confort iconic

Un nou an începe cu o nouă energie și o dorință de a privi lumea dintr-un unghi diferit. Crocs deschide 2026 cu colecția Height, o interpretare îndrăzneață a siluetelor sale emblematice, în care confortul întâlnește rafinamentul urban. Este o evoluție naturală a stilului, dedicată celor care își doresc mai mult — mai multă înălțime, mai mult impact, mai multă expresie.

Noua linie Crocs redefinește ideea de volum și proporție prin modele cu platforme moderne și detalii sculpturale, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul. Pentru Crocs, „height' nu este doar despre centimetri, ci despre atitudine — despre acel pas sigur și relaxat care vine din autenticitate și libertate.

Dylan Platform este expresia eleganței discrete. Cu o textură rafinată, inspirată de piele, și o linie curată, minimalistă, acest model oferă o înălțime subtilă de 2,2 inci (aproximativ 56 mm), menținând confortul Crocs datorită tălpii ergonomice și a cupei adânci pentru călcâi. Este o siluetă ce adaugă un aer sofisticat oricărei ținute, potrivită atât pentru un look de zi relaxat, cât și pentru o apariție urbană cu impact.

Pe de altă parte, Caged Clog vorbește despre curajul de a experimenta. Designul său caged, realizat integral din Croslite, creează un efect arhitectural și oferă o notă statement instantanee. Cu talpa moale LiteRide și opțiunea de a fi personalizat cu până la 48 de Jibbitz charms, acest model devine o platformă de expresie personală — la propriu și la figurat.

Colecția Height marchează o nouă etapă pentru Crocs: un pas către un teritoriu fashion mai rafinat, fără a pierde din vedere ADN-ul brandului — acela al confortului absolut, al inovației și al individualității. Este despre a-ți găsi echilibrul între funcțional și stil, între relaxare și îndrăzneală, între familiar și neașteptat.

Pentru cei care cred că înălțimea se măsoară în atitudine, nu în centimetri, Crocs Height devine declarația unui început de an cu energie nouă și încredere reînnoită.

Colecția Crocs Height este disponibilă în magazinele Crocs din întreaga țară și online pe www.crocs.ro.

Foto: Crocs

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro