JO – A star is born

Descoperă în interviul de mai jos o artistă aflată într-o etapă de schimbare autentică, cu un nou album-confesiune și un stil care îi exprimă libertatea creativă. Conversația surprinde firesc vulnerabilitatea, umorul și hotărârea sa, conturând un portret sincer și cool.

ELLE: Buna, JO! Ne-a plăcut nespus colaborarea pe partea de shooting cu tine, acum spune-ne tu cum a fost experiența acestui cover story pentru tine? Ce te-a surprins cel mai mult?

Jo: Colaborarea a fost extrem de firească și frumoasă. M-am simțit ascultată, înțeleasă și susținută să fiu exact așa cum sunt. Mi-a plăcut mult că nu a fost doar un shooting, ci o conversație reală, cu emoție și profunzime. Ce m-a surprins cel mai mult a fost cât de repede s-a creat o chimie între noi și cât de ușor am intrat toți în aceeași poveste.

ELLE: Cât de important este pentru tine stilul vestimentar în viața de artistă? Simți că hainele reflectă evoluția ta personală și artistică?

Jo: Stilul vestimentar este o extensie directă a stării mele interioare. S-a schimbat mult odată cu mine: de la timiditate, la asumare. Acum îmi place să mă joc, să experimentez, să fiu feminină, puternică și vulnerabilă în același timp. Mi-am dat seama că, pe măsură ce m-am vindecat și m-am așezat mai bine în mine, am început să mă îmbrac mai aproape de cine sunt cu adevărat. Acum, hainele reflectă foarte clar evoluția mea personală și artistică.

ELLE: Albumul tău nou, FATATA, este descris ca „jurnalul ultimilor ani. Ce înseamnă asta pentru tine? Cum a luat naștere și ce te-a ghidat în procesul de creație?

Jo: FATATA este povestea mea spusă fără filtre. Sunt ani întregi adunați în versuri și stări, ani cu întrebări, cu răni, cu bucurii mari și cu lecții pe care le-am învățat greu. E despre iubiri, pierderi și frici, dar mai ales despre vindecare, curaj și renaștere. Albumul s-a născut din nevoia de adevăr. M-am lăsat ghidată de ce am simțit, nu de ce „ar trebui să sune bine. Totul este foarte sincer și real.

ELLE: În ce fel simți că muzica ta a evoluat față de primele tale hituri? Ce ai învățat despre tine între timp?

Jo: Simt că acum sunt mult mai conștientă de cine sunt și ce vreau să spun prin muzica mea. Am învățat că nu trebuie să fiu perfectă ca să fiu reală. La început eram într-o căutare continuă, acum cânt dintr-un loc mult mai matur și mai așezat. Am învățat să îmi transform fricile în versuri și pierderile în lecții.

ELLE: Ce vis ai pentru tine în următorii cinci ani – profesional sau personal? Ce ți-ai dori să mai atingi?

Jo: Profesional, înainte de orice, îmi doresc să schimb real ceva în oameni, să vindec prin muzica mea. Sigur că îmi doresc și concerte mari, turnee, proiecte internaționale și libertate creativă totală. Personal, sper să am parte de liniște, echilibru, iubire sănătoasă și să cresc frumos ca om. Vreau să fiu exact acolo unde sunt, dar la un nivel și mai profund.

ELLE: Cum vezi scena muzicală românească acum? Ce crezi că lipsește și ce ți-ai dori să se schimbe?

Jo: Scena este extrem de activă și plină de talent, dar câteodată se pune prea mult accent pe rapid, pe viral, pe „acum. Mi-aș dori să revenim mai mult la muzica făcută cu poveste, cu emoție. Nu totul trebuie să fie trend. Mi-aș dori să văd mai mult curaj artistic, mai multă autenticitate și mai puțină comparație. Artiștii ar trebui să fie încurajați să fie ei înșiși, nu doar să urmeze rețete de succes.

ELLE: Ce mesaj ai pentru fanii tăi care te urmăresc de mult – dar și pentru cei care abia te descoperă? Ce vrei să simtă ascultând muzica ta?

Jo: Aș vrea ca oamenii să simtă că nu sunt singuri. Să știe că fiecare piesă are un adevăr în ea și că, dacă rezonează cu ceva, înseamnă că am reușit să transmit ce trebuie. Pentru cei care mă urmăresc de ani de zile: vă mulțumesc că ați crescut cu mine. Pentru cei noi: sper să găsiți în muzica mea un loc al vostru, un loc în care emoțiile sunt în regulă și vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci un început. Îmi doresc ca muzica mea să fie alinare, curaj și bucurie. Să fie un „și eu am simțit asta.



Realizatoare: Daria Georgescu.

Fotografii: Ștefan Dani

Machiaj: Ana Cucuta.

Asistent machiaj: Carla Adamovici

Coafură: Adonis Enache.

Asistente styling: Irina Bucur, Ilinca Silvia Oprea, Serena Estera Bebi.

Locație: Studio82.

