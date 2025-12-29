Party season edit: eleganță modernă și accente premium, pe Answear

Rochii statement: sacou androgin, spate gol, siluete fluide

Rochia rămâne piesa centrală a sezonului festiv. În tendințe se află rochiile tip sacou, cu linii clare și detalii masculine reinterpretate feminin, perfecte pentru Revelion. La polul opus, rochiile lungi cu spatele gol, fluide și senzuale, aduc un aer rafinat, ideal pentru cinele elegante de Crăciun. Paleta cromatică mizează pe burgundi intens, negru profund și accente turcoaz, nuanțe care complimentează orice tip de siluetă.

Sexy, dar rafinat: power dressing feminin

Sacourile structurate, purtate ca rochie sau în combinații minimaliste, definesc stilul „rock chic' al sezonului. Materialele premium și croielile impecabile transformă aceste piese în outfituri ideale pentru petrecerile de final de an — îndrăznețe, dar extrem de elegante.

Pentru el: clasic modern & texturi premium

Ținutele masculine de pe Answear merg pe costume bine croite, pulovere fine din lână sau cașmir și cămași în nuanțe neutre sau tonuri închise, perfecte pentru sezonul rece. Look-urile sunt completate de accesorii premium — curele din piele, ceasuri cu design clasic sau modern, ideale și pentru a fi dăruite.

Accesorii care definesc ținuta

Detaliile fac diferența: bijuteriile, gențile, mănușile elegante și ceasurile statement pentru femei completează perfect ținutele festive. Sunt acele piese care adaugă personalitate și transformă un outfit simplu într-unul memorabil.

Fie că optezi pentru o rochie cu alură seducătoare, un sacou cu linii masculine sau un cadou ales cu grijă, selecția de sărbători Answear propune un mix perfect între tendințe actuale și rafinament atemporal, transformând fiecare apariție într-o declarație de stil pentru Crăciun și Revelion.

Sursa foto: Answear.ro

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro