Cum se îngrijește aparatul dentar: Reguli de igienă

Știai că igiena orală face parte din planul de tratament cu aparat dentar? Sigur că nu periuța și pasta aduc dinții în poziția dorită, dar respectarea regulilor simple de îngrijire te țin departe de complicații. Mulți pacienții subestimează acest aspect. Unii dintre ei uită să se spele pe dinți.

Dacă vrei să-ți pui aparat dentar în București ar trebui să discuți cu medicul tău despre asta. Trebuie să știi cum se îngrijește aparatul dentar și care sunt regulile de igienă pe care ar trebui să le respecți în perioada următoare. Află mai multe din acest articol!

Periajul corect cu aparat dentar

Primul pas este periajul. Trebuie să știi cum să te speli pe dinți dacă porți aparat dentar. Ar fi bine să te poți spăla pe dinți după fiecare masă. Aparatul dentar reține foarte ușor resturile alimentare, deci riscul de a se forma tartrul este mult mai mare. Dacă acest lucru nu este posibil, clătește-ți gura cu apă până ajungi acasă. Poți, de asemenea, să folosești apă de gură. Câteva informații esențiale:

Folosește o periuță moale

Periajul trebuie realizat la un unghi de 45 de grade de gingii:

Insistă pe zona bracket-urilor;

Curăță cu atenție fiecare latură;

Nu uita că periajul durează cel puțin două minute;

Poți folosi o periuță electrică.

Periuță interdentară

Probabil ai trecut cu vederea acest aspect înainte să porți aparat dentar. Acum, periuța interdentară ar trebui să-ți fie indispensabilă. Pentru că are o formă cilindrică, aceasta poate pătrunde în spațiile unde periuța clasică nu poate ajunge. Este ideală pentru spațiile înguste, pentru a curăța temeinic bracket-urile și zona arcurilor ortodontice. Se recomandă folosirea periuțelor interdentare în fiecare seară, înainte de culcare. O poți folosi și între mese, dacă ai această posibilitate.

Folosirea aței dentare

Întreabă medicul sau farmacistul despre ață dentară superfloss. Există o ață dentară special concepută pentru cei care poartă aparat dentar. Chiar dacă periajul se realizează corect, ața dentară are rolul ei – de a elimina placa bacteriană și resturile alimentare rămase în spațiile interdentare.

Dușul bucal

Nu poți înlocui periajul cu dușul bucal. Acesta vine în completarea tehnicilor cunoscute deja. Dușul bucal folosește un jet cu apă care poate îndepărta resturile alimentare dintre dinți sau prinse sub aparatul ortodontic. Dacă îl folosești zilnic, vei reduce cu mult riscul de inflamații, menținând o igienă dentară ca la carte.

Apă de gură cu fluor

Ar fi bine să găsești o apă de gură cu fluor, fără alcool. Este un alt aliat puternic pentru persoanele care poartă aparat dentar. Clătindu-te 30 de secunde cu apă de gură, de preferat seara, previi apariția petelor albe de demineralizare, ții bacteriile departe și menții o respirație plăcută.

Alimentație adecvată

Aparatul dentar este sensibil în contact cu alimentele dure, crocante sau lipicioase. Medicul o să-ți recomande să eviți popcornul, covrigeii, migdalele, caramele și bomboanele gumate, morcovii și, în general, alimentele tari.

Scoate-ți aparatul dentar înainte de masă dacă acesta este detașabil. Poți beneficia de tratament cu aparat dentar invizibil de la LLL Dental.

Vizite regulate la ortodont

Aparatul dentar are nevoie de ajustări frecvente pentru a aduce dinții în poziția dorită. Astfel, medicul te va chema cel puțin lunar la control. Va verifica tensiunea sârmelor, va face ajustări și va depista problemele în timp util. Pot apărea depozite de tartru, carii sau mici inflamații. Vizitele regulate la stomatologie îți oferă avantajul de a depista orice mică problemă în timp util. Așa se evită complicațiile, iar planul de tratament nu este compromis sau încetinit.

În concluzie, igiena orală trebuie respectată cu strictețe. Medicul îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie în perioada următoare. Tu trebuie doar să le pui în aplicare, în fiecare zi, cu responsabilitate.

