Un nou sezon al emisiunii concurs 50/50 începe cu ediții speciale dedicate meciului Turcia- România

50/50 debutează în forță la Prima TV cu un nou sezon care aduce pe micul ecran o combinație captivantă de suspans, umor și cultură generală, alături de concurenți inteligenți și ambițioși. Din 23 martie, de la ora 19:15, Cove revine cu ediții noi ale unui format internațional de succes, care transformă fiecare întrebare într-o provocare și fiecare răspuns într-un pas mai aproape de victorie.

Debutul sezonului este marcat de trei ediții speciale, difuzate în zilele premergătoare meciului naționalei României împotriva Turciei — un moment așteptat cu emoție de toți suporterii. Alături de Cove, invitați cunoscuți și îndrăgiți intră în joc cu 50% poftă de distracție și 50% dorință de câștig: Costi Mocanu și Emil Grădinescu, Cezar Ouatu și Vasile Calofir, Andrei Duban și Dan Cruceru. Cele trei ediții speciale promit dueluri pline de adrenalină, replici savuroase și răsturnări de situație, într-un ritm alert care ține telespectatorii conectați până la final.

Dincolo de spectacol, noul sezon are și o miză profund umană. Sumele câștigate în aceste ediții vor fi direcționate către un caz social emoționant: povestea lui Daniel Grădinariu, un adolescent de 14 ani din județul Botoșani, care își urmează visul de a deveni fotbalist cu o ambiție impresionantă. Zi de zi, străbate kilometri întregi pentru a ajunge la antrenamente, fără să se lase descurajat de greutăți. Între responsabilitățile de acasă și pasiunea pentru sport, Daniel construiește, pas cu pas, un viitor în care crede cu toată forța lui.

După aceste ediții speciale, sezonul de 50/50 continuă la Prima TV, de luni până vineri, de la 19.15 cu confruntări intense, în care concurenți hotărâți își vor testa cunoștințele, instinctul și strategia pentru a câștiga premiul pus în joc. Fiecare ediție aduce noi provocări și momente tensionate, într-un format dinamic, care nu lasă loc de respiro.

Turcia–România, meciul cu o miză imensă, calificarea la Campionatul Mondial, este în exclusivitate joi, de la 19:00, la Prima TV.

