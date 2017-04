Actrita Meghan Markle, iubita Printului Harry, atacata de sora sa vitrega

Samantha Grant, in varsta de 52 de ani, este sora vitrega a lui Meghan Markle, iubita Printului Harry, si tocmai a anuntat ca va publica o carte despre actrita, in care va dezvalui anumite aspecte ale relatiilor dintre ele. Se poate, oare, ca faima actritei din „Suits” sa fie motiv de gelozie pentru sora sa vitrega?

Sursele au confirmat ca cele doua nu au avut niciodata o relatie apropiata, ci au trait separat timp de 17 ani. Ele nu au locuit impreuna, iar Meghan a fost crescuta de parintii sai.

La scurt timp dupa ce au aparut zvonuri despre o posibila logodna intre Printul Harry si Meghan Markle, Samantha Grant si-a facut aparitia pe social media, unde a confirmat lansarea acestei carti. In ciuda faptului ca tabloidele au sarit in apararea viitoarei printese, sora vitrega a acesteia a declarat ca lucrarea sa nu va avea niciun fel de conotatii in ceea ce o priveste pe Meghan.

Sursele au adaugat: “Aceasta femeie, care pretinde ca o cunoaste pe Meghan, are o istorie de minciuni si manipulari si si-a fixat atentia pe ea, fara motiv. Pe parcursul relatiei lor, in care nu prea au avut contact una cu cealalta, Meghan a fost civilizata cu aceasta, chiar daca aceste intalniri s-au petrecut cand Meghan inca era micuta. Ea este o femeie geloasa, care va face orice pentru a beneficia de aceasta situatie si a spune minciuni pentru bani si faima.” “Meghan nu i-a gresit, niciodata, cu nimic si continua sa pastreze o atitudine matura.”

Samantha, sora vitrega, si-a schimbat, recent, numele de familie din Grant in Markle, iar sursele s-au intrebat, inca o data, ce incearca ea sa faca. La comentariile presei, Grant a postat pe Twitter: “Poate cand ea va fi mai matura si va citi cartea, o va intelege. Dar nu ii vor placea multe lucruri.”

Meghan Markle a crescut cu parintii divortati si, de multe ori, a trebuit sa-si imparta timpul cu cei doi. Acestia au divortat cand ea avea abia un an jumatate si a crescut, in mare parte, alaturi de mama sa. Totodata, parintii au mentinut o relatie decenta de amicitie.

Samantha, in schimb, nu a participat la aceste activitati ale parintilor si a lui Meghan si nu a crescut-o, nicidecum, pe actrita pana la 12 ani, cum ar fi presupus. Cele doua au avut intalniri ocazionale si nu s-au mai vazut de 23 de ani.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Hepta