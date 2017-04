Kylie Jenner face schimbari in viata sa din toate punctele de vedere. Vedeta in varsta de 19 ani s-a despartit din nou de Tyga, rapper-ul in varsta de 27 de ani. Relatia acestora a fost plina de astfel de momente, de „pauza”, cei doi intalnindu-se din 2014.

In plus, in cazul in care nu stiai deja, legaturile din familia lui Kylie sunt mai complicate cand vine vorba de Tyga, el avand un fiu cu Blac Chyna, cea care are un copil si cu fratele lui Kylie, Rob Kardashian.

Aceasta pauza ar putea fi insa perfecta pentru cariera tinerei vedete, Kylie devenind si imaginea unei campanii Puma. In noile imagini, aceasta apare intr-un echipament sportiv Puma Fierce Strap Flocking, intr-un stil contemporan, caracteristic brandului, piesele putand fi adaptate usor si pentru o tinuta de zi.

Mad air. Don’t care. @kyliejenner sports the new Fierce Strap Flocking. #ForeverFierce A post shared by PUMA (@puma) on Apr 3, 2017 at 6:00am PDT

Foto: Instagram