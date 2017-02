Razboi intre Kylie Minogue si Kylie Jenner

Kylie Jenner, care a aparut prima oara in reallity show-ul „Keeping Up With the Kardashians” alaturi de sora ei Kim Kardashian, a incercat sa patenteze numele de Kylie in Statele Unite ale Americii.

Acest lucru a starnit o reactie din partea faimoasei vedete pop Kylie Minogue, cunoscuta pentru hit-uri ca „I Should Be So Lucky” sau „Can`t Get you Out Of My Head”. Aceasta a blocat cererea lui Kylie printr-o scrisoare in care isi sustine opozitia.

Motivul pentru care tanara a inaintat cererea de patentare a numelui Kylie a fost folosirea acestui nume pentru linia ei de produse fashion si de frumusete.

Argumentul pe care l-a folosit Kylie Minogue in scrisoarea de opozitie a fost faptul ca aceasta este o artista recunoscuta si premiata mondial precum si o activista a cancerului de san, care detine deja drepturile pentru numele Kylie in mai multe industrii din Statele Unite ale Americii.

Dupa scrisoarea de opozitie, biroul de Marca Inregistrata din State a respins cererea de patentare a lui Kylie. Cat despre acest conflict, se pare ca cele doua au ajuns in cele din urma la o intelegere.

Text: Florentina Dinu

Foto: Arhiva Revistei ELLE