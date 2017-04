Lucruri inedite despre locurile preferate din Romania ale Printului Charles

Si totusi aici nu e vorba doar despre peisaj, ci despre un amestec intre natura, istorie, gastronomie, multiculturalism, arhitectura care impreuna inseamna, pana la urma, un stil de viata. Si o liniste tulburata doar de greieri si carute.

1 O lume din alta epoca

In zona inca mai gasesti urme din trecut care faceau farmecul altei epoci: de la lucruri marunte, precum paine de casa, la o moara de apa functionala, la mestesugari autentici (tesatori, pielari, fierari) care traiesc din munca lor si te primesc in vizita, asa ca ii poti privi lucrand si poti sa cumperi direct de la ei obiectele create. Vizita la cei care picteaza lemn si mobilier, de exemplu, este plina de culoare si ii farmeca atat pe cei mici, cat si pe cei mari, calatori cu experienta. Iar mestesugul este trecut din tata in fiu de cinci secole in familia respectiva!

2 Activitatile

Calarit (inclusiv ponei pentru cei mici), drumetii, circuite cu bicicleta – zona este ideala pentru o vacanta activa, dar si pentru cei care au nevoie de tratamente, pentru ca aici pot gasi spa-uri in natura: izvoare de ape minerale si bazine naturale cu sulf (asa numitele mofete), cu proprietati terapeutice. Detalii despre toate activitatile gasiti pe www.transylvaniancastle.com

3 Oamenii locului

Ghizii locali fac, intr-un fel, jobul echivalent al serviciilor de concierge de la marile hoteluri si, in plus, ii insotesc pe cei ce doresc in activitatile alese. Doar ca in casele de oaspeti ale contelui Kalnoky (Miclosoara) si ale Printului Charles (Valea Zalanului) totul e firesc, ghizii sunt oameni care cunosc locurile ca in palma si iti povestesc cu caldura despre ele, mai ales ca, de multe ori, povestile se impletesc cu istoria propriei lor familii. Fara ei, locul ar fi doar un peisaj fara suflet.