2026 în Turcia: un an al culturii, sportului și evenimentelor emblematice

Turcia se remarcă drept o destinație turistică distinctă, oferind într-o singură țară un amestec unic de culturi, peisaje și experiențe de călătorie pe tot parcursul anului.

  Actualizat 17.03.2026, 22:27, de ELLE
2026 în Turcia: un an al culturii, sportului și evenimentelor emblematice

Prin toate caracteristicile sale aparte, Turcia continuă să întâmpine vizitatorii internaționali cu atmosfera sa liniștită, orașele vibrante, bogatul patrimoniu cultural și infrastructura turistică bine dezvoltată. De la Istanbul, orașul vibrant care leagă două continente, până la renumitele „hornuri de zână” din Cappadocia și țărmurile însorite din Antalya, viața de zi cu zi și activitatea turistică își urmează cursul firesc în toate destinațiile emblematice ale Turciei. Ușor accesibilă din toate colțurile lumii, Turcia rămâne, de asemenea, un hub important pentru evenimente internaționale de anvergură. Un calendar foarte dinamic de reuniuni și conferințe internaționale, concerte de mari dimensiuni și competiții sportive majore — în special în Istanbul — este pregătit să îi dinamizeze și mai mult peisajul turistic în acest an, evidențiind atractivitatea țării ca destinație animată și de încredere pentru călătorii din întreaga lume.

Istanbul: epicentrul marilor evenimente din Turcia

Când vine vorba despre marile evenimente din Turcia, primul oraș care vine imediat în minte este, fără îndoială, Istanbul. Ușor accesibil prin zboruri directe din principalele centre internaționale, acest oraș plin de energie se afirmă și ca un punct de referință pentru cultură, artă, sport și evenimente de amploare. În acest an, numeroasele manifestări programate confirmă că spiritul metropolei rămâne la fel de puternic ca întotdeauna. Din aprilie și până la sfârșitul anului, evenimentele emblematice de cultură și artă ale Istanbulului, precum Festivalul de Film de la Istanbul, Contemporary Istanbul, Festivalul de Jazz Akbank, Festivalul de Teatru de la Istanbul, Festivalul de Muzică de la Istanbul și Festivalul de Jazz de la Istanbul, îi vor întâmpina pe pasionații de artă și cultură cu noi ediții.

Pe lângă aceste evenimente, muzica live continuă să ocupe un loc central în scena artistică dinamică a Istanbulului, iar pe parcursul sezonului 2026, orașul va găzdui concerte susținute de staruri internaționale. Printre momentele de referință se numără Andrea Bocelli și Kanye West (YE) în luna mai, Scorpions și Pet Shop Boys în iunie, Gorillaz în iulie și The Black Keys în septembrie. De-a lungul anului, și evenimentele sportive vor atrage atenția, printre acestea numărându-se finala UEFA Europa League din mai, Cursa Internațională de Înot Bosphorus Cross-Continental din august, Campionatul European de Volei Feminin 2026 din august-septembrie, Tour of Istanbul și L’Étape Türkiye by Tour de France din septembrie, precum și Cursa Internațională Prezidențială de Iahting, organizată între octombrie și noiembrie.

De la festivaluri la competiții sportive: un sezon festiv pe Coasta Turcoaz

În plus, de la ținutul de basm al Cappadociei până la Antalya, perla Rivierei Turcești, numeroase alte destinații le oferă vizitatorilor o gamă variată de evenimente. În mod special, Festivalurile „Culture Route”, membre ale Asociației Europene a Festivalurilor, se pregătesc anul acesta pentru cea de-a șasea ediție, care va aduce cultura și arta mai aproape de public, pe parcursul a opt luni. Cel mai mare festival din lume va debuta în aprilie, la Şanlıurfa, și se va încheia în noiembrie, la Adana, desfășurându-se în 26 de orașe.

Una dintre destinațiile care se remarcă prin evenimentele sale emblematice este fermecătorul oraș Antalya, apreciat pentru clima sa blândă pe tot parcursul anului și pentru oferta sa diversă, de la orașe antice până la experiențe gastronomice. Pe lângă evenimentele culturale, precum Festivalul de Operă și Balet Aspendos, recunoscut la nivel internațional, orașul va găzdui în luna noiembrie și reuniuni de anvergură, printre care Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP31) și cel de-al 77-lea Congres Internațional de Astronautică (IAC). Cunoscut și pentru numeroasele oportunități de practicare a sportului, de la terenurile de golf din Belek până la traseele de ciclism, orașul va găzdui, de asemenea, numeroase competiții sportive. Printre cele mai importante se numără cursa de ciclism Tour of Antalya, Maratonul Runtalya și turneul de golf Turkish Airlines Open.

Muğla, situată acolo unde Mediterana întâlnește Marea Egee, este o altă destinație care oferă o gamă variată de evenimente. Bodrum, simbol al rafinamentului și luxului, se remarcă prin Festivalul Internațional de Jazz de la Bodrum, organizat în iunie, care animă serile de vară, în timp ce Marmaris și Fethiye le propun pasionaților de sport câteva evenimente de tip Ultra Trail în aprilie. Între timp, Izmir, perla Mării Egee, se remarcă anul acesta printr-o efervescență aparte a vieții culturale și artistice. Pe lângă spectacole precum concertul susținut de Chris Isaak în iunie, popularul Festival al Ierburilor de la Alaçatı, organizat în fiecare primăvară în peninsula Çeşme, celebrează vegetația spontană a regiunii și tradițiile sale culinare locale.

Dincolo de litoral: evenimente de nișă care așteaptă să fie descoperite

Dincolo de impresionantele litoraluri ale Turciei, destinații din întreaga țară găzduiesc o varietate de evenimente captivante. Una dintre cele mai frumoase modalități de a descoperi fermecătoarele „hornuri de zână” din Cappadocia este participarea la Festivalul Baloanelor cu Aer Cald, organizat în iulie. În octombrie, Salomon Cappadocia Ultra Trail, ajuns la cea de-a 13-a ediție, atrage alergători și amatori de aventură din întreaga lume. Tot astfel, în aprilie, vizitatorii pot lua parte la Carnavalul Florilor de Portocal din Adana, o celebrare vibrantă a fertilității pământului, animată de parade, muzică și delicii locale. În fiecare decembrie, Konya găzduiește Festivalul Dervișilor Rotitori Mevlâna (Şeb-i Arus), oferind o experiență profund spirituală și culturală, ancorată în tradiții vechi de secole.

