În inima Anatoliei

La mijlocul lui septembrie am descoperit o Turcie diferită, una a istoriei vii și a culturii autentice, unde tradițiile, arhitectura și peisajele din Ankara, Eskişehir, Afyon și Kütahya spun povești despre identitatea Anatoliei Centrale.

Anıtkabir, Ankara
Există o Turcie mai puțin cunoscută, departe de țărmurile aglomerate ale Mediteranei, unde istoria și tradițiile se păstrează nealterate. Anatolia Centrală, situată între Europa și Asia, este o regiune care a dat naștere unor civilizații legendare și care continuă să surprindă prin bogăția culturală și diversitatea ei. Am descoperit-o la invitația TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency), într-un traseu ce vorbește despre rădăcini, frumusețe și patrimoniu autentic.

Călătoria a început în Ankara, capitala țării, unde am fost cazată la Sheraton Ankara, un hotel elegant și primitor, cu priveliști spectaculoase asupra orașului. Orașul combină perfect modernitatea cu trecutul, iar prima zi a fost despre adaptare la ritmul său echilibrat, cosmopolit, dar plin de istorie.

Printre cele mai fascinante locuri din Ankara se numără Museum of Anatolian Civilizations, un spațiu excepțional care adună comori arheologice din epoca bronzului până la perioada romană. Găzduit într-o clădire otomană restaurată, muzeul spune povestea începuturilor civilizației anatoliene prin artefacte ale hitiților, frigienilor, lidienilor și urartienilor, popoare care au pus bazele istoriei acestei regiuni. Vase ceramice, bijuterii, sigilii și sculpturi antice reușesc să contureze imaginea unui teritoriu care, de milenii, a fost punte între Est și Vest.

Următoarea oprire a fost Castelul Ankara, un loc care dezvăluie o panoramă amplă asupra orașului și istoria sa complexă, de la epoca bizantină până la perioada otomană. Străduțele înguste și zidurile fortăreței păstrează farmecul unui timp care pare suspendat. Iar vizita la Anıtkabir, mausoleul fondatorului Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk, aduce o notă solemnă și emoționantă, un loc-simbol al identității naționale turce și al echilibrului dintre tradiție și modernitate.

De aici, drumul ne-a purtat spre vest, către Gordion, vechea capitală a regatului frigian, locul unde istoria și mitul se împletesc în tăcerea câmpiei anatoliene. Aici se află celebrul mormânt al regelui Midas, înconjurat de zeci de tumuli funerari care domină orizontul, fiecare ascunzând povești încă nedeslușite ale unei civilizații dispărute. În situl arheologic, urmele zidurilor de piatră și ale caselor din lut refac imaginea unei capitale prospere din mileniul 1 î.Hr., când Gordion era un important centru comercial și politic. Legenda nodului gordian, pe care Alexandru cel Mare l-ar fi tăiat cu sabia, adaugă un strat de mister locului, transformat astăzi într-un spațiu unde istoria pare să respire sub fiecare pas.

La scurtă distanță se află Sivrihisar, un orășel care păstrează una dintre cele mai vechi moschei din Anatolia, o capodoperă a arhitecturii selgiucide din lemn, datând din secolul al 13-lea. Construită fără cuie, susținută de coloane sculptate manual din trunchiuri de ienupăr, moscheea impresionează prin simplitate și armonie. Atmosfera sa liniștită oferă o privire autentică asupra spiritualității turce timpurii. Tot aici, Muzeul Covoarelor reunește exemplare rare de textile și kilimuri tradiționale, fiecare purtând în culori și simboluri o poveste despre femeile care le-au țesut. În Sivrihisar, meșteșugul devine o formă de memorie colectivă, o legătură între trecut și prezent care definește esența Anatoliei Centrale.

În Eskişehir, oraș universitar cu o vibrație tânără și creativă, am fost cazată la Tasigo Hotel, un spațiu elegant care îmbină design-ul contemporan cu ospitalitatea autentic turcească. Camerele luminoase, priveliștea asupra orașului și zona de spa inspirată de tradițiile hammam-ului transformă hotelul într-un loc ideal pentru relaxare după o zi de explorări. În restaurantul său, reinterpretările moderne ale bucătăriei anatoliene se împletesc cu un serviciu impecabil, într-o atmosferă caldă și sofisticată.

Orașul, traversat de râul Porsuk, are un aer european, cu străzi curate, poduri pietonale, cafenele cochete și galerii de artă care adună tineri designeri și artiști locali. Eskişehir surprinde prin dinamismul său, un amestec armonios de trecut și prezent, unde moștenirea otomană coexistă firesc cu modernitatea urbană. Este genul de loc care te face să înțelegi cât de natural pot coexista tradiția, inovația și spiritul liber al noii generații turce.

Călătoria a continuat în Afyonkarahisar, un oraș renumit pentru istoria sa, pentru băile termale și pentru moștenirea culturală bogată. Cazarea la NG Afyon, un hotel spa de cinci stele, a fost o experiență în sine, fiind un loc unde rafinamentul modern întâlnește tradiția ospitalității anatoliene. Camerele spațioase, piscina termală interioară și tratamentele inspirate de ritualurile locale transformă sejurul într-o adevărată escapadă pentru trup și minte. Hotelul funcționează ca un centru de wellness complet, recunoscut în Turcia pentru calitatea apelor sale minerale și pentru atenția oferită fiecărui detaliu.

În oraș, Muzeul Arheologic din Afyon impresionează prin colecțiile sale care acoperă mii de ani de istorie, din epoca bronzului până în perioada bizantină. Printre piesele de rezistență se numără statuia zeiței Cybele, simbol al fertilității și al pământului, una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din Turcia. Tot în Afyon, Moscheea Ulu, ridicată în secolul al 13-lea, este un exemplu remarcabil al arhitecturii selgiucide din lemn, cu coloane sculptate și un acoperiș impresionant, care creează o atmosferă de liniște și spiritualitate.

Ultima oprire a fost în Kütahya, un oraș cu o istorie bogată în artizanat și culoare, cunoscut pentru ceramica sa pictată manual, un simbol al meșteșugului anatolian care dăinuie de secole. Atmosfera este calmă și autentică, iar atelierele locale păstrează viu spiritul tradiției. Vizita la Aizanoi Ancient City a fost un final memorabil al călătoriei, un sit roman spectaculos inclus în patrimoniul UNESCO, care impresionează prin măreția arhitecturii sale. Templul lui Zeus, amfiteatrul dublu și piața circulară cu inscripțiile împăratului Dioclețian oferă o imagine clară asupra vieții publice și religioase a lumii romane. Printre ruinele sale impunătoare, Aizanoi rămâne o mărturie vie a felului în care Anatolia a fost, timp de milenii, un pod între civilizații.

Cinci zile în Anatolia Centrală înseamnă o întoarcere la esență – la istorie, la cultură și la frumusețea care nu are nevoie de artificii. Este o regiune care te cucerește treptat, prin autenticitate și echilibru, și care îți amintește cât de important e să vezi lumea nu doar cu ochii turistului, ci și cu cei ai celui care caută sens.

Citește și: Descoperind Egiptul: de la Alexandria la Alamein

Foto: Profimedia, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
