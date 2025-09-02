Descoperind Egiptul: de la Alexandria la Alamein

Egiptul este genul de loc pe care îl poți descoperi la nesfârșit. De la piramide și temple care spun povești de mii de ani, la orașe vibrante și plaje spectaculoase, țara are câte ceva pentru fiecare tip de călător. Aici poți să faci un maraton de istorie într-o zi și apoi, în următoarea, poți sta liniștit la soare cu marea la picioare. Exact această combinație între explorare și relaxare a făcut parte și din experiența mea, organizată de agenția Join Up.

Prima oprire a fost la Alexandria, un oraș fascinant, așezat pe malul Mediteranei, fondat de Alexandru cel Mare în anul 331 î.Hr. și devenit rapid unul dintre cele mai importante centre culturale ale lumii antice. Astăzi, Alexandria păstrează farmecul oriental amestecat cu influențe moderne, oferind turiștilor muzee, situri istorice și o atmosferă cosmopolită. Am fost cazați la Rixos Montaza Alexandria, un hotel de cinci stele care a ridicat standardul vacanței: camere luminoase, vedere superbă spre mare, un spa cu terapii variate și, nu în ultimul rând, restaurante cu mâncare excelentă, de la specialități internaționale la preparate locale foarte bine pregătite.

Explorarea orașului a început cu Fortăreața Qaitbay, construită în secolul al 15-lea de sultanul Al-Ashraf Sayf al-Din Qaitbay, chiar pe locul unde se afla odinioară celebrul Far al Alexandriei, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Ridicat pentru a proteja portul de invaziile otomane, fortul este astăzi unul dintre cele mai importante obiective turistice din oraș. Zidurile groase din piatră, curțile interioare și turnurile de observație oferă vizitatorilor o imagine clară asupra modului în care arăta apărarea de coastă în perioada medievală. Poziția sa strategică pe malul mării îl transformă într-un loc spectaculos pentru panorame asupra Mediteranei și pentru a înțelege rolul esențial pe care Alexandria l-a avut ca poartă maritimă a Egiptului.

La câțiva kilometri distanță, experiența culturală a continuat la noua Bibliotecă din Alexandria, inaugurată în 2002. Construcția modernă, cu design circular și fațadă acoperită de hieroglife și simboluri din culturi diferite, a fost gândită ca un omagiu adus celei mai celebre biblioteci a Antichității. În interior, spațiile sunt impresionante: o sală de lectură imensă, muzee tematice, colecții digitale și expoziții permanente. Biblioteca adăpostește milioane de volume și funcționează și ca centru cultural unde au loc conferințe, expoziții și evenimente internaționale. Este un loc care reunește trecutul și prezentul și care merită inclus pe lista oricărui vizitator al Alexandriei.

După zilele petrecute în oraș, am continuat călătoria spre Rixos Premium Alamein, un resort spectaculos aflat pe coasta de nord a Egiptului, într-o zonă cunoscută pentru plajele cu nisip fin și apele turcoaz. Hotelul oferă tot ce îți poți dori pentru o vacanță relaxantă: spa generos, masaje, jacuzzi, saună, sală de fitness ultramodernă, dar și multiple restaurante și baruri. Atmosfera e una de vacanță activă, dar cu standarde de servicii premium care fac diferența.

Ultima parte a excursiei m-a dus către Cairo, unde am vizitat Muzeul Egiptean de Istorie, inaugurat în 1902 și amplasat în celebra Piață Tahrir. Clădirea de epocă, construită în stil neoclasic, are încă un aer aparte și rămâne unul dintre cele mai vizitate locuri din capitală. În sălile sale sunt expuse mii de artefacte care acoperă peste 5.000 de ani de istorie, iar punctul de atracție principal rămâne tezaurul lui Tutankhamon, cu masca funerară de aur și alte piese unice descoperite în mormântul său din Valea Regilor. Vizitarea muzeului este o experiență intensă, fiind unul dintre puținele locuri din lume unde poți înțelege atât de clar măreția și complexitatea civilizației egiptene.

În paralel, Egiptul pregătește deschiderea unui nou proiect grandios: Grand Egyptian Museum, aflat în apropierea piramidelor din Giza. Anunțat ca fiind cel mai mare muzeu arheologic din lume, acesta va găzdui peste 100.000 de obiecte, multe dintre ele expuse pentru prima dată. Clădirea modernă a fost concepută pentru a pune în valoare colecțiile într-un mod spectaculos și accesibil publicului internațional. Se așteaptă ca muzeul să devină o atracție majoră în următorii ani, completând vizita la piramide și oferind o perspectivă unică asupra patrimoniului egiptean.

Evident, nimic nu se compară cu întâlnirea directă cu Piramidele din Giza. Construită acum mai bine de 4.500 de ani, piramida lui Keops rămâne cea mai mare dintre toate și încă stârnește uimire prin dimensiuni și ingeniozitate. Alături de piramidele lui Kefren și Mikerinos și de Sfinx, ansamblul formează unul dintre cele mai impresionante situri arheologice din lume, vizitat anual de milioane de turiști. Pe lângă fotografiile clasice, poți opta aici pentru tururi ghidate, plimbări cu cămila sau pur și simplu pentru o oră de stat și admirat un peisaj unic.

Egiptul rămâne una dintre destinațiile de neratat, fie că vrei să explorezi istoria antică, fie că îți dorești o vacanță de relaxare la mare. Zona Alamein adaugă un plus de noutate acestei destinații clasice, iar experiența mea, organizată de Join Up, a arătat cât de simplu și plăcut poate fi să descoperi o altă față a Egiptului.

