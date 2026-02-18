Cum am descoperit schiul în Turcia – o escapadă în Uludağ

La invitația Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA) am ajuns să descopăr una dintre cele mai populare stațiuni montane din Turcia – Uludağ.

Din Istanbul spre munte și oprire în Bursa

Am plecat din Istanbul dis-de-dimineață. Distanța până la Uludağ este de aproximativ 150–160 km, iar drumul durează în jur de 3-4 ore, în funcție de trafic și condițiile meteo. Poți merge cu mașina sau combina ferry + mașină/autocar, iar traseul este chiar plăcut – mai ales când începi să vezi cum peisajul urban se transformă treptat în dealuri și apoi în munte.

În drum spre munte, am făcut un popas de câteva ore în Bursa, fostă capitală a Imperiului Otoman. Orașul are un farmec aparte – un mix între istorie, tradiție și modernitate. Bursa este cunoscută pentru moscheile sale impresionante, pentru piețele tradiționale și pentru faimoasele băi termale. Dacă aveți timp, merită să vă plimbați prin zona centrală, să admirați arhitectura otomană și, bineînțeles, să gustați un Iskender kebab autentic – preparatul emblematic al orașului, o adevărată încântare pentru pasionații de gastronomie.

Bursa Koza Han

De altfel, prima oprire din Bursa a fost chiar la İskender İskenderoğlu, cel mai cunoscut restaurant din oraș și unde cu greu poți găsi un loc liber fără o rezervare cu mult timp înainte. Iskender kebab este un preparat care îți va delecta pe deplin papilele gustative. Istoria lui datează din 1867 și este considerat un simbol al acestui oraș.

İskender Kebap

Moscheea Ulu din Bursa este de neratat! A fost construită în timpul lui Baiazid I, între 1396 și 1400 și este prima dintre structurile monumentale cu mai multe cupole dintre moscheile otomane. Impresionează prin arhitectură, este impozantă, iar liniștea din interior contrastează cu numărul mare de persoane care îi trec zilnic pragul.

Bursa Ulu Mosque

Am petrecut câteva ore bune în căutarea de suveniruri în Kozahan (Koza Inn), un loc fascinant, construit la cererea Sultanului Baiazid al II-lea în 1492 și amplasat între Moscheea Orhan și Moscheea Ulu. Hanul, construit în mare parte din zidărie cioplită și, uneori, din cărămidă, are două etaje, iar fațada camerelor este un pridvor. Părțile de pridvor sunt formate din 40 de cupole din beton. Hanul Koza are 95 de camere, 50 la etaj și 45 la parter. Toate camerele de la etaj sunt folosite ca magazine pentru vânzarea mătăsii și a produselor din mătase.

Bursa Koza Han

Uludağ – surpriza albă a Turciei

După Bursa, drumul începe să urce serios, iar peisajul devine din ce în ce mai spectaculos. Odată ajunsă în Uludağ, am avut senzația că sunt într-o stațiune alpină clasică: hoteluri direct lângă pârtie, instalații moderne pe cablu și multă lume venită să se bucure de zăpadă.

Pârtiile din Uludağ

Uludağ este una dintre cele mai populare stațiuni de schi din Turcia, cu pârtii pentru toate nivelurile – de la începători până la avansați. Infrastructura este bine pusă la punct, echipamentul se poate închiria ușor, iar atmosfera este vibrantă.

Pârtiile din Uludağ

Zona de schi de la poalele Uludağ, cel mai înalt munte din Anatolia de Vest, se află la altitudini între 1.750 și 2.543 metri. Centrul de schi, cu opt telescaune, șapte teleschiuri tip T și 13 pârtii diferite, oferă închiriere de echipamente și lecții cu instructori profesioniști. În plus, Stațiunea de schi Uludağ dispune de trasee pentru heli-ski, snowboarding, patinaj pe gheață și snow biking.

Din păcate însă, în ziua rezervată pentru schi, vremea nu a ținut cu mine. Temperaturile scăzute – deși perfecte pentru schi – au fost acompaniate de ceață, ninsoare și vânt, ceea ce a făcut imposibilă practicarea sporturilor de iarnă.

Regretul a fost compensat de spectaculosul hotel unde am fost cazată: Ceylan Splend’or Autograph Collection. Am petrecut ore în șir în centrul wellness, la piscina încălzită, în centrul fitness, admirând arhitectura locației și degustând preparate delicioase din numeroasele restaurante ale hotelului.

Ceylan Splend’or Autograph Collection

Și, recunosc, cafea de dimineața, servită pe balconul camerei și privind la peisajul splendid de iarnă, a fost unul dintre momentele mele preferate.

Ceylan Splend’or Autograph Collection

Experiența din Uludağ mi-a schimbat complet perspectiva asupra Turciei ca destinație de iarnă. Dacă vrei o escapadă rapidă, accesibilă și diferită, combinația Istanbul – Bursa – Uludağ este perfectă.

Turcia nu înseamnă doar plaje și city break-uri. Este și o destinație excelentă pentru schi, cu stațiuni bine dezvoltate, prețuri competitive și peisaje spectaculoase. Iar pentru mine, această escapadă a fost dovada că uneori cele mai frumoase surprize sunt chiar acolo unde nu te aștepți.

Turcia se situează printre cele mai populare destinații externe pentru călătorii români. În 2025, Turcia a primit 1.174.607 vizitatori din România, iar Antalya rămâne principala alegere pentru turiștii români. Zborurile directe din 14 orașe românești către Antalya, combinate cu scutirea de viză pentru cetățenii români, continuă să stimuleze acest interes. Pe lângă destinațiile majore de vacanță de vară, precum Antalya și Bodrum, mulți români preferă și ofertele de turism medical de înaltă calitate din Turcia. Iar acum, trebuie să adăugați neapărat pe lista de destinații și Uludağ!

Foto: GoTürkiye, Arhiva personală

