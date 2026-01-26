JOALI MALDIVES – arta vacanței active

Dacă Joali Being îți resetează mintea și corpul, Joali Maldives înseamnă rafinament activ și o definiție nouă a luxului insular. Am petrecut aici câteva zile care mi-au arătat că „paradis” poate însemna mult mai mult decât șezlong, apă turcoaz și cocktailuri.

JOALI Maldives este primul resort art immersive din Maldive, cu traseu de artă pe toată insula și o hartă dedicată; conceptul a fost dezvoltat cu No LaB (Ala Onur & Zeynep Ercan).

Împrăștiate pe trasee și plaje, lucrările semnate de artiști internaționali transformă fiecare plimbare într-o descoperire estetică. Printre cele mai spectaculoase piese se numără Manta Tree House a sud-africanului Porky Hefer (unde mi-am aniversat cei 40+++ ani), sculpturalul Heron Head Swing, hamacul Wild Fibres de Aurelie Hoegy și instalația One Egg | One World a studioului brazilian Mameluca și, poate cel mai spectaculos loc pentru un apus, Tropicana Table de Misha Kahn, amplasată pe plajă, la Mura Bar.

În boutique-ul insulei, Maison de JOALI, selecția de modă și obiecte este la fel de curatoriată: colecții-capsulă de la Frescobol Carioca, piese de designer rar întâlnite în resorturi și, în premieră, colaborarea exclusivă Aquazzura x JOALI Maldives, care marchează resortul ca un adevărat hub al luxului contemporan.

La capitolul experiențe, am avut și aici parte de lucruri neașteptate: ceremonia ceaiului, ghidată de un tea master care îți explică despre diferitele tipuri de ceaiuri, despre arta infuziei, cu aceeași pasiune cu care un somelier vorbește despre vin.

Apoi, sporturile: pétanque și pedal, care aduc spiritul de competiție relaxată în mijlocul insulei. Pentru prima dată, întreaga familie a încercat și tir cu arcul – o lecție de concentrare, postură și disciplină, transformată într-un concurs amuzant și memorabil. Într-o altă zi, am făcut scufundări, explorând universul subacvatic cu aceeași curiozitate cu care vizitezi un muzeu viu.

Vremea tropicală a avut rolul ei în spectacol. Zilele de vară cu ploi scurte și intense, urmate imediat de soare strălucitor, au creat un ritm natural care nu ne-a împiedicat niciodată să facem plajă, să înotăm sau să explorăm. Dimpotrivă, au adăugat o frumusețe dramatică decorului.

La capitolul gastronomic, Joali Maldives ar putea concura oricând cu marile restaurante din Tokyo sau Milano. Restaurantul japonez și cel italian sunt memorabile, dar și celelalte opțiuni culinare te obligă să-ți schimbi așteptările despre ce poate însemna „cina pe o insulă exotică”. Spa-ul completează experiența printr-o formă de relaxare sofisticată, nu doar de răsfăț.

În cele din urmă, Joali Maldives înseamnă artă a diversității: un resort unde fiecare zi e diferită, unde familia descoperă noi ritualuri și unde vacanța devine un teren de explorare, nu doar o fotografie de pus pe Instagram.

