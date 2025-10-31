Experience Abu Dhabi – o incursiune între artă digitală, tradiții arabe și lux modern

Ultima perioadă s-a dovedit a fi una agitată, cu multe proiecte și o listă „to do” care părea că nu se mai termină. Prin urmare, ce anume te poate face să te simți mai bine decât o călătorie departe de frigul lunii octombrie și ploile aferente? La fix a venit și propunerea Departamentului de Cultură și Turism din Abu Dhabi de a vizita, timp de o săptămână, ce are mai special capitala. Cum nu pot spune „nu” unor experiențe culturale noi, am fost mai mult decât încântată să descopăr ce presupune programul „Experience Abu Dhabi”.

Nu a fost prima mea experiență în Emiratele Arabe Unite, fiind și acum nostalgică după o călătorie anterioară în Dubai. Pentru mine, să călătoresc în zonele calde este tot timpul o prioritate, mai ales când iarna se apropie în România. Dacă în urmă cu doi ani mi-a părut rău că nu am ajuns să vizitez și Abu Dhabi, oportunitatea a apărut acum. Așadar, încă de luni dimineață am ajuns la aeroport pentru un zbor relativ scurt către Praga, pentru a prinde avionul Etihad, compania aeriană națională a Emiratelor Arabe Unite, direct către Abu Dhabi. Zborul de aproape 6 ore a fost unul cât se poate de liniștit, iar condițiile premium ale companiei au făcut diferența față de ce am experimentat anterior în timpul unui zbor.

Desigur, așa cum mă așteptam, primul lucru care m-a „lovit” încă din prima secundă după ce am ieșit din aeroportul internațional Zayed a fost căldura neobișnuită pentru un european învățat cu 12 grade Celsius în luna octombrie. Cu toate acestea, am reușit să mă acomodez destul de repede cu umiditatea și temperaturile de peste 30 de grade, fiind oricum acel tip de persoană care forțează vara cât de mult se poate.

Odată ajunsă în Abu Dhabi, am avut plăcerea de a sta în primele trei nopți la celebrul Park Hyatt, din noua regiune Saadiyat Island. O construcție impresionantă, cu camere spațioase, restaurante de lux, un beach club și multe alte facilități premium, printre care o piscină foarte „instagramabilă”. Ba mai mult, am rămas impresionată de cât de amabil a fost personalul hotelului, mai ales după ce am trecut printr-un accident vestimentar și am primit ajutor imediat și gratuit din partea celor de la recepție pentru a-mi repara o rochie. Nu mai încape îndoială că atenția la detalii a fost exemplară.

Prima zi de press-trip a început poate cu una dintre cele mai celebre și impresionante atracții turistice și culturale. Alături de grupul de 14 jurnaliști din România, Italia, Spania, Franța, Polonia și Belgia, am ajuns încă de dimineață la Sheikh Zayed Grand Mosque, un simbol al unității și toleranței islamice. Construită între 1994 și 2007, moscheea poate găzdui până la 40.000 de credincioși și este un exemplu remarcabil de arhitectură islamică modernă. Acolo am avut parte și de un tur privat, având ocazia să vedem și interiorul clădirii.

Următoarea oprire a fost Qasr Al Hosn, cea mai veche clădire din Abu Dhabi, datând din 1790. Inițial fiind doar un turn de observație, a devenit centrul administrativ al orașului și reședința familiei conducătoare. Astăzi, muzeul oferă o privire fascinantă asupra istoriei și culturii Emiratelor Arabe Unite.

Experiențe culinare de top

După o zi plină de lecții istorice, am savurat un prânz rafinat la Erth, primul restaurant modern emirat cu stea Michelin din Abu Dhabi. Mâncarea a fost excepțională, iar atmosfera minimalistă a localului a contribuit la o experiență culinară de neuitat, cu siguranță pe lista mea de restaurante care merită și o a doua vizită. Cu toate astea, cea mai plăcută surpriză culinară a fost cina la Niri, un sushi bar de top din Abu Dhabi. Am încercat o varietate de preparate, de la tuna tataki și edamame preparate special în sos de soia, până la steak de wagyu și deserturi rafinate, toate fiind impecabile atât la gust, cât și la prezentare. Atmosfera vibrantă și serviciile excelente au făcut din această seară o amintire deosebită, fiind în special o mare iubitoare de restaurante cu specific japonez. Ba mai mult, în Abu Dhabi am descoperit o diversitate culinară impresionantă, existând restaurante de top din toate bucătăriile lumii.

Dacă prima zi a fost una plină de însemnătate istorică, ziua următoare a fost ceva mai distractivă, descoperind mai degrabă acea parte de entertainment a orașului. Vizita la TeamLab Phenomena, un muzeu de artă digitală deschis în aprilie 2025 în Saadiyat Cultural District, se află în top 3 activități pe care cred că trebuie să le facă oricine când ajunge în Abu Dhabi. Cu o suprafață de 17.000 de metri pătrați, este cel mai mare muzeu de artă digitală din lume realizat de teamLab. Experiențele interactive și instalațiile spectaculoase m-au transportat într-o lume paralelă, unde tehnologia și arta se îmbină perfect. În fiecare cameră am crezut că sunt într-o altă poveste, de la asemănările cu Avatar, până la filmele pe care le urmăream în copilărie despre zâne și lumi SF. Cu siguranță a fost una dintre cele mai spectaculoase experiențe senzoriale pe care le-am trăit până acum.

Ei bine, nu puteam ajunge în Abu Dhabi fără să văd și cel mai cunoscut muzeu din zonă: Louvre Abu Dhabi. Ghidul nostru, extrem de bine pregătit, ne-a oferit informații valoroase despre exponatele din diverse colțuri ale lumii, iar arhitectura muzeului, cu cupola sa iconică, oferă încă un motiv de a spune că este unul dintre cele mai impresionante muzee din țară.

Vizitele culturale în Abu Dhabi nu sunt doar despre tablouri celebre sau monumente istorice, ci și despre tradițiile din viața de zi cu zi, care sunt valabile și astăzi. O lecție specială pe care am învățat-o în această călătorie a fost semnificația cafelei arabice, având parte și de o demonstrație live la House of Artisans – locul unde am descoperit meșteșuguri tradiționale emiratice, precum țesutul Sadu și confecționarea de coșuri din frunze de palmier. Am rămas surprinsă să observ că gustul cafelei arabice este cu mult diferit față de cafeaua pe care am băut-o oriunde în Europa, fiind mult mai slabă. Tradiția spune că fiecare membru al familiei trebuie să știe să prepare corect o cafea arabică, pe care o servește invitaților în cești cât mai deosebite.

Desigur, după zilele pline de vizite în diverse atracții turistice, nu am putut rata plimbarea de seară pe plaja de lângă hotel. Probabil cea mai curată plajă pe care am fost, cu nisip auriu și fin și o apă binevenită pentru a mă răcori în aerul încă foarte cald.

Abu Dhabi este un oraș încă în plină dezvoltare, unde lucrurile se mișcă cu o viteză amețitoare, de la construcțiile impresionante la dezvoltarea urbanistică. Chiar dacă mi-a părut rău să plec fără să apuc să văd totul, m-am bucurat să ajung într-o zonă de care nu auzisem niciodată: Al Ain. Capitala turismului din Golf 2025, Al Ain, găzduiește o mulțime de experiențe unice în domeniul culturii, naturii și aventurii. Orașul-oază din Abu Dhabi întruchipează ospitalitatea autentică emiratiană și întâmpină vizitatorii cu aventură, inspirație și relaxare.

În Al Ain am participat, alături de ceilalți jurnaliști, la un roundtable cu Abdulla Yousuf Mohammad, Director of International Operations din cadrul Departamentului de Cultură și Turism – Abu Dhabi, și Emma Campbell, Director of Sector Marketing, care ne-au prezentat o parte din strategia de turism până în 2030. Doar în ultimul an, numărul de vizitatori care au cumpărat un bilet de avion către Abu Dhabi a crescut cu 15%, iar hotelurile au găzduit peste 2 milioane de persoane.

Până în 2030, autoritățile plănuiesc să atingă un obiectiv de aproape 40 de milioane de vizitatori pe an și să dezvolte peste 178.000 de locuri de muncă. De asemenea, prin programul „Experience Abu Dhabi', vizitatorii pot lua parte la evenimente culturale și sportive, orașul găzduind deja meciuri de NBA sau F1 Abu Dhabi Grand Prix. Ba mai mult, Abu Dhabi plănuiește să devină în următorii ani un adevărat centru artistic și de entertainment, găzduind spectacole ale celor mai mari artiști din lume și construind „Sfera' din Abu Dhabi, pe principiul celei din Las Vegas.

Concluzia celor patru zile de vizitat Abu Dhabi, unde am avut parte, într-adevăr, de temperaturi foarte ridicate, a fost că poți să ai parte de experiențe inedite, având totul la îndemână, indiferent de sezon. Chiar dacă pe timp de vară sau la început de toamnă plimbările pe stradă nu sunt o opțiune, există foarte multe atracții la interior, nefiind nevoie să petreci timp în căldura deșertului. Ba mai mult, Abu Dhabi este genul de oraș în care m-aș întoarce oricând pentru experiențele culturale, culinare, dar mai ales pentru serviciile premium și căldura cu care te primesc localnicii. Cu siguranță, în următorii ani, orașul va continua să se dezvolte spectaculos, atrăgând tot mai mulți iubitori de călătorii din întreaga lume.

