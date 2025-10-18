Glenn Martens aduce un twist fabulos (și amuzant) pieselor clasice în colecția sa pentru H&M

După două decenii de când H&M a început să invite designeri să imagineze colecții care să aducă moda mai aproape de toată lumea, a venit rândul lui Glenn Martens, cunoscut pentru munca lui la Y/Project, Diesel și, mai nou, Maison Margiela, să-și imprime perspectiva asupra unor piese clasice.

  19.10.2025, 09:08, de Ioana Ulmeanu
Glenn Martens aduce un twist fabulos (și amuzant) pieselor clasice în colecția sa pentru H&M

Sunt într-o conferință online, alături de aproximativ 150 alți jurnaliști, ascultându-i pe Glenn Martens și Ann-Sofie Johansson, Head of Design la H&M, vorbind despre o colecție anunțată deja de un an. Între timp, belgianul celebru pentru modul inovator în care se gândește la haine a devenit și designer la Maison Margiela, dar știrea colaborării sale cu H&M rezonează încă. Asta pentru că toată lumea vrea să vadă (și, evident, să poarte) ce a imaginat, orice ar fi acele lucruri. Avem parte de o primă privire asupra colecției – și arată în același timp ca ceea ce ai aștepta, și simultan ca nimic din ce ai mai văzut pe rafturile și umerașele H&M. Sunt, desigur, piese de sezon: trenciuri, jeanși, cămăși cadrilate, genți, cizme, pulovere, printuri, dar toate interpretate în fel și chip. Proporțiile sunt deconstruite, gulerele sunt manevrabile și rămân în forma în care le pliezi, creând la fiecare utilizare noi modalități de închidere a pieselor și noi forme; imprimeurile sunt iluzii optice, părți din piesele tricotate se desfac sau se adună la loc, permițând multiple moduri de a fi purtate, unele mai clasice, altele neașteptate.

Aceasta este și ideea, spune Martens, „să utilizezi niște arhetipuri, piese pe care toată lumea le cunoaște, și să dai (oamenilor, n.red.) ocazia să le poarte altfel”. Martens a explorat arhivele H&M, aflu din discuția la care asist, cu intenția de a le transforma: așa a ajuns la tricourile clasice, bestsellere dintotdeauna, la jachetele bomber, la jeanșii clasici, care au traversat un proces de design nu întotdeauna simplu. Ann-Sofie Johansson, Head of Design la H&M, povestește: „Când ai o idee bună, poate fi o idee bună, dar trebuie să te gândești: va funcționa pentru H&M? Pentru că poate fi o idee bună doar pe hârtie, dar trebuie să o gândim în termeni de echilibru. Vorbim despre democratizarea modei, despre a da oamenilor mai mult acces la design, dar poți să ai idei grozave care trebuie apoi discutate, pentru că unele pot să nu funcționeze.”

Multe au funcționat, însă, povestesc cei doi, dar asta pentru că întreaga echipă de design și-a adus din plin contribuția. Așa încât acum elementele de personalizare sunt adiții cu potențial spectaculos în multe dintre elementele colecției, care utilizează tehnici inovatoare pentru a putea fi remodelate și manipulate după plac, creând forme sculpturale.

Gustul lui Glenn Martens pentru deconstrucție, individualizare și, desigur, umorul pentru care e cunoscut sunt vizibile în colecție, care are un aer britanic, pornind de la câteva piese emblematice precum trenciuri, elemente din tartan, toate interpretate, însă, cu proporții și volume neașteptate: „Trenciul este un trenci clasic, blazer-ul din tweed este un blazed din tweed, dar fiecare piesă are ceva în plus, te poți juca cu ea. Nu am mers prea departe, dar volumele și proporțiile sunt dincolo de standardele clasice și te poți juca.”

Aerul jucăuș continuă și în campania nostimă care parodiază familia regală britanică („regele nu a fost disponibil pentru a apărea în campanie”, se amuză Martens în conferință) și care adună un casting spectaculos, între care strălucesc actorii Joanna Lumley și Richard E.Grant în rolurile capilor unei familii un pic excentrice, un pic disfuncționale, dar foarte stylish, suiți pe o schelă, în fața unei cortine ce dezvăluie un domeniu aristocratic clasic britanic. „A fost o experiență minunată să fac parte din portretul de familie special creat de Glenn Martens și H&M. Întotdeauna spun că modă cea mai bună încalcă regulile – oamenii ar trebui să poarte ce vor ei – și admir spiritul îndrăzneț al lui Glenn și felul în care reinterpretează lucrurile în moduri neobișnuite.”, a declarat Joanna Lumley, una dintre figurile clasice ale filmului și teatrului britanic și devenită un fashion icon adorat pretutindeni mai ales prin intermediul personajului hilar Patsy Stone din serialul-cult Absolutely Fabulous.

Alte piese din colecție re-aduc în fața publicului idei ale lui Martens din perioada Y/Project, precum acel top sexy cu bretele invizibile sau cizmele extrem de înalte, care pot fi îndoite și purtate în fel și chip. Sunt modele de arhivă care nu vor mai fi reluate și care au devenit deja clasice pentru stilul lui Martens, și totodată piese care au depășit convențiile modei. „Privesc această colecție ca pe o mare familie de piese vestimentare, fiecare având multiple funcții și personalități: asemenea oamenilor, ele cresc și se transformă în fiecare zi. Mă interesează întotdeauna hainele în care trăim cu adevărat, iar ideea de arhetipuri și de piese de bază ale garderobei a fost punctul de plecare pentru acest proiect foarte special și plin de bucurie, realizat împreună cu H&M.”, a declarat Glenn Martens.

În conferința la care iau parte, designerul belgian se mândrește și cu faptul că piesele poartă pe ele numele său – cele mai multe pe etichetă, dar altele, precum lenjeria, și ca elemente de design propriu-zise. Ceea ce e mare lucru, dat fiind că în cariera sa deja lungă Martens a lucrat pentru Jean Paul Gaultier, Y/Project, Diesel și acum Margiela, dar nu a avut proiecte pe cont propriu. „O să iau câte o pereche drept cadou de Crăciun pentru toți prietenii și toată familia”, glumește el. „Chiar mă gândeam că e aproape absurd că oamenii poartă ceva cu numele meu!”

Cadourile de la H&M, însă, sunt o tradiție pentru el, continuă cu același ton amuzat: „H&M a fost, desigur, mare lucru atunci când a deschis primul magazin în Bruges. Ca adolescent în anii ’90, era pentru prima dată când aveam acces la haine cool la prețuri accesibile, cred că a fost unul dintre momentele de cotitură pentru acea generație. Simțeai că te regăsești în acele haine, dar în același timp nu exista securitatea care e acum în magazine, așa că la 14-15 ani mai furam din magazin și de fiecare dată când mergeam la ziua cuiva de naștere colegul acela primea un cadou de la H&M. Între timp, magazinele și-au îmbunătățit metodele.”

Printre piesele lui preferate, povestește Martens, se numără gențile care sunt „ca niște chei (ale colecției, n.red.). Întotdeauna îmi plac accesoriile, pentru că poți reprezenta sau poți simți brand-ul în întregime doar pornind de la o geantă sau o pereche de pantofi. Este ușor, pentru că întregul ADN al brand-ului se poate regăsi într-o astfel de piesă. Deci geanta cred că e punctul central. Dar toată colecția îmi place pentru că e intim legată de tot ceea ce am făcut vreme de 12 ani și nu o să mai fac.”

Ann-Sofie Johansson e întrebată la un moment dat cum ar descrie colecția într-un singur cuvânt. Începe prin a spune că e nostimă (fun, n.red.). Dar nu se poate rezuma doar la atât. „Experimentală. Explozivă. Inteligentă (witty, n.red.).”

Dar, în final, poate că Martens o descrie cel mai bine, explicând perspectiva sa asupra lumii și asupra frumuseții și făcând apel, pentru asta, la modul în care a crescut: „Când crești într-un oraș precum Bruges, ești un pic detașat de realitate. E frumos, dar nu se întâmplă nimic acolo. (…) De asemenea, familia mea este foarte tradițională. Totul e impresionant, totul e foarte frumos, dar ca un muzeu; așa că la un moment dat devii un pic dependent de istoria artei și de meșteșugurile clasice, nu e ca și cum ai crește la Berlin sau Londra. Sunt din Bruges, ceea ce înseamnă că ascult muzică clasică și mă duc sâmbăta la muzeu. De-abia la facultate am început să îmi dau seama că lumea e și altfel, nu am călătorit în copilărie. Nu aveam idee despre ce se întâmplă în lume. (…) Când am ajuns la Londra, totul era atât de divers, sunt părți diferite, unele foarte frumoase, centrul orașului e un mix de genuri de arhitectură, dar e cu atât mai bine când o clădire foarte diferită pune în valoare una clasic frumoasă. Mi-a luat ceva timp să înțeleg acest fel de frumusețe.”

E, cu alte cuvinte, o colecție eclectică. E cool, e diferită, dinamică, plină de idei, de umor, de siluete puternice, dar totodată versatilă și foarte purtabilă. E despre cum ne îmbrăcăm în fiecare zi, dar nu pentru că vrem să arătăm neapărat lumii părțile care ne flatează, ci pe cele care ne exprimă cel mai bine.

Colecția H&M x Glenn Martens, în care se regăsesc piese pentru femei, pentru bărbați, dar și elemente unisex și o serie de accesorii, va fi disponibilă în magazinul H&M Băneasa și online pe hm.com începând cu 30 octombrie.

O scurtă istorie a trenciului, simbolul care nu se demodează niciodată

Foto: H&M

