Ghid culinar personal din Istanbul: de la kebab la restaurante de top

Istanbul nu se descoperă doar prin monumente și istorie, ci și prin farfurii pline, ceai servit în pahare subțiri, cafea fierbinte și mirosul inconfundabil de carne la grătar. La invitația Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), am avut ocazia să descopăr atât locuri emblematice pentru cultura culinară turcească, dar și restaurante de top, care impresionează prin preparate ce poartă semnătura unora dintre cei mai apreciați chefi locali.

Întâlnire cu gustul autentic

Am început ziua prin zona Sultanahmet, vizitând Hagia Sophia, Hippodrome și Basilica Cistern, trei locuri încărcate de istorie, care fascinează și uimesc.

Basilica Cistern

Primul meu kebab adevărat în Istanbul a fost o revelație. Da, mâncasem kebab și înainte, în multe colțuri ale Europei. Dar aici vorbim despre alt nivel. Carnea era suculentă, perfect condimentată, gătită pe jar adevărat. Am ajuns la Şehzade Cağ Kebap, un adevărat simbol al tradiției turcești. Specializat în cağ kebap, preparat autentic din carne de miel fragedă, gătită pe frigare orizontală, localul oferă un gust suculent și aromat, unic în Istanbul. Atmosfera e caldă și prietenoasă, porțiile generoase, preparatele proaspete și autenticitatea rețetelor fac din acest loc o destinație obligatorie pentru iubitorii de kebab și pentru cei care doresc să guste adevărata bucătărie turcească. În Istanbul, kebab-ul nu este fast-food. Este tradiție. Este mândrie.

Şehzade Cağ Kebap

Restaurante de top: tradiție reinterpretată

Pentru o experiență gastronomică rafinată, am ajuns la Kiva Galataport, un restaurant elegant și modern în Istanbul, situat în vibrantul cartier Galataport, cu o priveliște frumoasă spre mare care face experiența cuplinară cu adevărat specială.

Galataport

Conceptul său pune în valoare bucătăria tradițională anatoliană reinterpretată contemporan, cu o gamă largă de meze și feluri principale inspirate din gastronomia turcească clasică. Meniul sezonier, vinurile atent alese și atmosfera relaxată dar rafinată transformă o cină aici într-o experiență memorabilă.

Kiva Galataport

Restaurante pescărești și farmecul Bosforului

Un capitol aparte din experiența mea gastronomică îl reprezintă restaurantele cu specific pescăresc. Istanbulul trăiește în ritmul apei, iar peștele este omniprezent.

Balıkçı Sabahattin este un restaurant emblematic de seafood din Istanbul, situat în inima cartierului Sultanahmet, într-o casă istorică restaurată. Fiind unul dintre cele mai apreciate locuri pentru pește și fructe de mare din oraș, aici primești zilnic produse proaspete, aduse din Marea Marmara și Bosfor, gătite cu măiestrie și servite cu grijă. Meniul include varietăți excelente de pește la grătar, calamari, mezze clasice și orez cu midii. Atmosfera este relaxată și primitoare, iar locația sa aproape de Hagia Sofia îl face o alegere perfectă pentru o masă memorabilă în Istanbul.

Balıkçı Sabahattin

În aceste restaurante pescărești am înțeles cât de importantă este simplitatea: pește proaspăt, câteva condimente, o salată și un pahar de vin sau un ceai. Atât.

Balıkçı Sabahattin

Meze și bucuria meselor împărțite

Un alt ritual pe care l-am iubit în Istanbul este cultura meze-urilor. Am intrat în taverne mici, unde mesele sunt lungi și conversațiile curg natural. Meze înseamnă varietate: humus fin, vinete coapte, iaurt cu usturoi, frunze de viță umplute, salate aromate.

Nu comanzi un singur fel. Comanzi mai multe, le împarți și transformi masa într-o experiență socială. Istanbulul te învață că mâncarea este, în primul rând, despre comunitate.

Meze

Deserturile turcești, un adevărat răsfăț

În Istanbul, deserturile tradiționale turcești reprezintă o adevărată celebrare a gustului, îmbinând influențe otomane, orientale și mediteraneene într-o explozie de arome și texturi. Cel mai cunoscut este, fără îndoială, baclavaua, straturi fine de foi umplute cu fistic sau nucă și însiropate generos, servită adesea alături de un ceai turcesc fierbinte. La fel de popular este künefe, un desert cald din tăiței subțiri de cataif, umplut cu brânză dulce și acoperit cu sirop și fistic măcinat, care oferă un contrast irezistibil între crocant și cremos. Lokum-ul, cunoscut în lume drept rahat turcesc, vine într-o varietate impresionantă de arome – de la trandafir și lămâie până la fistic și rodie – fiind adesea oferit ca gest de ospitalitate. În cofetăriile istorice din oraș se găsesc și sutlaç (orez cu lapte copt), kazandibi, cu suprafața sa caramelizată, sau revani, un pandișpan însiropat cu aromă de citrice. Savurate pe malul Bosforului sau într-o cafenea veche din cartierele istorice, aceste deserturi spun povestea unei culturi culinare bogate și rafinate.

Desert turcesc

Cafeaua turcească – un ritual, nu o băutură

Cafea turcească băută aproape de Grand Bazaar a fost un moment special. Cafeaua vine într-o ceașcă mică, densă, intensă, cu zațul lăsat pe fund. Nu se bea în grabă. Se savurează. Se discută. Se ghicește în zaț, dacă vrei să duci experiența mai departe. Gustul este puternic, aproape dramatic. Este genul de băutură care te obligă să te oprești și să fii prezent.

Cafeaua turcească

Dacă cafeaua este un ritual solemn, ceaiul turcesc este respirația zilnică a orașului. L-am primit peste tot: în magazine, în bazar, la final de masă, pe terase cu vedere la Bosfor. Servit în pahare subțiri, în formă de lalea, roșu intens și fierbinte, ceaiul turcesc (çay) este omniprezent.

Ceaiul turcesc

Turcia o destinație culinară cu multe stele MICHELIN

Istanbul, unul dintre principalele centre mondiale ale turismului gastronomic, a devenit în 2022 a 38-a destinație internațională a cărei scenă culinară a fost evaluată de inspectorii Ghidului MICHELIN. În 2024, İzmir și Bodrum s-au alăturat Istanbulului ca noi teritorii turcești analizate de inspectorii MICHELIN. Selecția pentru Bodrum din 2025 a fost extinsă și către noi zone din provincia Muğla. Selecțiile MICHELIN dedicate acestor orașe consolidează reputația Turciei ca destinație gastronomică și confirmă rolul acestor orașe drept piloni ai scenei culinare vibrante a țării.

Selecția Ghidului MICHELIN pentru 2026 include 54 de restaurante noi, printre care și primele intrări din Cappadocia, una dintre cele mai fascinante regiuni geografice ale Turciei. Cu o gamă bogată de restaurante recomandate, selecția 2026 – care acoperă Istanbul, İzmir, Muğla și Cappadocia – oferă un mozaic gastronomic ce cuprinde peste 25 de stiluri culinare, reflectând diversitatea și identitatea gastronomiei turcești.

Recunoașterea tot mai mare a Turciei în domeniul gastronomiei depășește însă cadrul Ghidului MICHELIN. În special atractivitatea culinară a Istanbulului devine din ce în ce mai vizibilă la nivel global. De exemplu, Raportul Travel Trends 2025 al Mastercard Economics Institute, care clasifică cele mai preferate orașe gourmet din lume prin analiza cheltuielilor transfrontaliere în restaurante și unități de alimentație publică, a arătat că Istanbulul a depășit 43 de alte orașe globale în 2024. Lăudat pentru îmbinarea armonioasă a aromelor asiatice, din Orientul Mijlociu, mediteraneene și est-europene, precum și pentru oferta culinară care satisface toate gusturile, metropola vibrantă a Turciei continuă să cucerească turiștii care caută mai mult decât o vacanță obișnuită.

Pentru mine, Istanbul nu este doar un oraș între două continente. Este un oraș între două stări: agitație și răgaz. Iar mâncarea face legătura între ele. De fiecare dată când mă gândesc la Istanbul, nu îmi amintesc doar clădirile sau locurile încărcate cu istorie. Îmi amintesc gusturile. Și știu că voi reveni pentru ele.

Foto: Arhiva personala, GoTürkiye

