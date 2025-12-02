Află nominalizații la ELLE STYLE AWARDS 2025 și votează-ți preferații!
ELLE Style Awards premiază de 14 ani excelența în industria de modă din România, dar și cele mai stilate personalități ale vieții artistice românești, printr-un eveniment devenit deja tradiție. Votează-ți preferații la ELLE STYLE AWARDS 2025 powered by PANDORA și nu uita să urmărești ceremonia de premiere, transmisă pe canalele de social media ELLE România.
Andra Olaru – ALMAZ
Medeea Ene – MEDEEA
Carmen Secăreanu
Bianca Taban – VESTIAIRE D’UN OISEAU LIBRE
Alexandra Șipa
Rafaela Pestrițu
Manuela Pungan – MANURI
Gabi Hiriț
Christian Tudose
Oltin Dogaru
Ștefan Dani
Ivany
Anamaria Popa
Alexandra Serebrinscaia
Gina Chirilă
Carolina Brumă
Thea Costache
Gabriela Solovei
Mihaela Cherciu
Tania Cozma
Genny Matea
Alex Ifimov
Alicia Lupescu
Claudia Neacșu
Adonis Enache
Sebastian Sârghie
Raul Tișa
Ionuț Răzvan
Mara Popa
Darius Boar/Mandy Porcelana
Robert Roca
Robert Axente
Raluca Mihai
Ilinca Gruia
Ami Amalia (Amalia Săftoiu)
Joule Project (Raluca Leafu)
Rhea Costa (Andreea Constantin)
M.Marquise (Andreea Petre Mărcuță)
Nissa (Radu Mada)
Seen Users (Cristina Săvulescu)
Omi Drăgan
Diana Moldovan
Doina
Alina Gavrilă Borțun
Corina Sucarov
Alexandra Stan
INNA
Delia
Loredana
Corina Bud
Holy Molly
Misha Miller
Cesima
Nouă Unșpe
Radu Ștefan Bănică
Ioana Bugarin