ELLE Style Awards premiază de 14 ani excelența în industria de modă din România, dar și cele mai stilate personalități ale vieții artistice românești, printr-un eveniment devenit deja tradiție. Votează-ți preferații la ELLE STYLE AWARDS 2025 powered by PANDORA și nu uita să urmărești ceremonia de premiere, transmisă pe canalele de social media ELLE România.

Nominalizații ELLE STYLE AWARDS 2025 sunt:

Best designer

Andra Olaru – ALMAZ

Medeea Ene – MEDEEA

Carmen Secăreanu

Bianca Taban – VESTIAIRE D’UN OISEAU LIBRE

Alexandra Șipa

Rafaela Pestrițu

Manuela Pungan – MANURI

Best photographer

Gabi Hiriț

Christian Tudose

Oltin Dogaru

Ștefan Dani

Best model

Ivany

Anamaria Popa

Alexandra Serebrinscaia

Gina Chirilă

Carolina Brumă

Thea Costache

Gabriela Solovei

Best make-up artist

Mihaela Cherciu

Tania Cozma

Genny Matea

Alex Ifimov

Alicia Lupescu

Claudia Neacșu

Best hairstylist

Alex Ifimov

Adonis Enache

Sebastian Sârghie

Raul Tișa

Best Young Designer

Ionuț Răzvan

Mara Popa

Darius Boar/Mandy Porcelana

Robert Roca

Robert Axente

Raluca Mihai

Ilinca Gruia

Best brand

Ami Amalia (Amalia Săftoiu)

Joule Project (Raluca Leafu)

Rhea Costa (Andreea Constantin)

M.Marquise (Andreea Petre Mărcuță)

Nissa (Radu Mada)

Seen Users (Cristina Săvulescu)

Best personal style

Omi Drăgan

Diana Moldovan

Doina

Alina Gavrilă Borțun

Corina Sucarov

Celebrity style

Alexandra Stan

INNA

Delia

Loredana

Corina Bud

Rising star

Holy Molly

Misha Miller

Cesima

Nouă Unșpe

Radu Ștefan Bănică

Ioana Bugarin

