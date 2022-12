Vlăduța Lupău, despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Mi-e frică”

Vlăduța Lupău este printre cele mai active vedete din mediul online, care împărtășește cu fanii de pe rețelele de socializare toate noutățile din viața ei. Artista este tot timpul cu zâmbetul pe buze și mereu optimistă și nu se sfiește să dezvăluie lucrurile mai puțin plăcute cu care se confruntă.

De această dată, artista și-a îngrijorat fanii după ce a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă în această perioadă. Vedeta este cunoscută pentru look-ul ei natural, dar mai ales pentru părul său lung și strălucitor, de care are foarte mare grijă. Cu toate acestea, Vlăduța a dezvăluit că se confruntă cu pierderi excesive ale părului, fiindu-i teamă chiar să și-l mai pieptene.

Cu ce probleme se confruntă Vlăduța Lupău

Astfel, artista a precizat că ia în considerare ideea de a tunde o parte semnificativă din părul ei pentru a ameliora căderea părului. Într-un InstaStory postat pe pagina sa personală, Vlăduța Lupău le-a arătat internauților grămezile adunate din firele de păr căzute, fiind îngrijorată de problema cu care se confruntă.

„Mă gândesc la modul foarte serios să mă tund. Efectiv îmi e frică să mă mai pieptăn… Sunt aproape cheală.”, a declarat Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, vedeta a avut și motive de bucurie. Vlăduța a scris pe rețelele de socializare că fiul ei, Iair, a împlinit 4 luni chiar de Moș Nicolae. Artista radiază de fericire când este în preajma celui mic și se pregătește deja pentru albumul foto de Crăciun, anul acesta toată atenția fiind pe băiețelul ei.

„Moș Nicolae…de ziua ta și eu fac 4 luni!”, a scris Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Recent, cântăreața a împărtășit cu fanii de pe internet și o întâmplare amuzantă cu fiul el:

„Vreau să vă zic o chestie. Aseară a râs pentru prima oară în hohote, a făcut așa: hahaha, hahaha, hahaha. A fost atât de tare. E atât de tare când îl auzi pentru prima dată când râde în hohote. Mă uitam cu Adi și am zis: „Doamne, nu cred, ce tare și ce fain e sentimentul.” Nu știu dacă pe voi vă interesează neapărat treaba asta, am zis că vreau să vă zic că mi s-a părut foarte fain acest sentiment, această trăire, mă rog, dar am zis să o las aici, pe Instagram, că băiețelul meu a râs pentru prima oară, ieri, în hohote”, a povestit Vlăduța Lupău pe Instagram.

