Dezvăluirea surprinzătoare făcută de Vlăduța Lupău despre băiețelul ei

Vlăduța Lupău trăiește în această perioadă unele dintre cele mai frumoase momente. Artista a devenit în acest an mamă pentru prima dată. Cântăreața a născut pe 6 august un băiețel de nota 10, așa cum a dezvăluit ea pe social media. Vedeta și soțul ei au ales pentru fiul lor un nume rar întâlnit la noi, Iair, dar cu o puternică semnificație.

Vlăduța Lupău obișnuiește să împărtășească cu fanii de pe rețelele de socializare noutățile din viața ei. Recent, artista a trăit un moment special cu băiețelul ei, Iar. Atât cântăreața, cât și soțul ei, Adrian Rus, au fost surprinși, iar vedeta a ales să le povestească și urmăritorilor de pe Instagram.

„Vreau să vă zic o chestie. Aseară a râs pentru prima oară în hohote, a făcut așa: hahaha, hahaha, hahaha. A fost atât de tare. E atât de tare când îl auzi pentru prima dată când râde în hohote. Mă uitam cu Adi și am zis: „Doamne, nu cred, ce tare și ce fain e sentimentul.” Nu știu dacă pe voi vă interesează neapărat treaba asta, am zis că vreau să vă zic că mi s-a părut foarte fain acest sentiment, această trăire, mă rog, dar am zis să o las aici, pe Instagram, că băiețelul meu a râs pentru prima oară, ieri, în hohote”, a povestit Vlăduța Lupău pe Instagram.