Viviana Sposub, declarație surprinzătoare la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „De 1 an și 3 luni Burcea îmi tot zice că mă ia de mireasă”

Viviana Sposub a surprins pe toată lumea în gala de sâmbătă, 20 noiembrie, a emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities.” Vedeta a făcut un roast la adresa concurentelor, juraților și prezentatorilor show-ului. La final, Viviana Sposub s-a autoironizat și a făcut o serie de mărturisiri neașteptate.

„Eu sunt Viviana Sposub alias spărgătoarea de case. Așa că, fetelor, dacă divorțați și apoi vă combinați și fostul soț rămâne liber vreo 6 luni, încuiați ușile că vin peste voi și vi-l fur. Am cunoscut copiii partenerului meu, sunt foarte frumoși. Seamănă cu el, slavă cerului. De mică m-am visat mireasă, iar de 1 an și 3 luni Burcea îmi tot zice că mă ia de mireasă și tot de un 1 an și 3 luni, eu aștept… să divorțeze!”, a spus Viviana Sposub, făcând astfel referire și la divorțul dintre George Burcea și fosta lui soție, Andreea Bălan.

De asemenea, concurenta a ținut să precizeze că momentul din gală a fost un pamflet și că intenția ei nu a fost aceea de a jigni pe cineva. „Tot ce s-a spus aici a fost un pamflet și trebuie tratat ca atare. Prin nimic din ce am zis aici nu am jignit pe cineva.”

Întrebată de Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii, dacă nu s-a gândit că va supăra pe cineva cu acest moment, Viviana Sposub a răspuns: „Având în vedere că este un moment artistic, nu. Voiam să mă axez foarte mult pe ceea ce se întâmplă în platou, pe conflictele dintre noi, aspectele amuzante de aici. Fiind un moment artistic, m-am gândit că toți o să îl savurăm.”

Viviana Sposub și George Burcea formează un cuplu de mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni” difuzată de PRO TV. În ciuda faptului că în ultima perioadă au tot existat zvonuri conform cărora George Burcea și Viviana Sposub s-ar fi despărțit, zvonurile se dovedesc a fi false, iar relația lor este din ce în ce mai serioasă. Mai mult decât atât, cei doi au planuri împreună în ceea ce privește viața profesională.

Viviana Sposub a dezvăluit că partenerul ei vrea să producă un film și, mai mult decât atât, ea va interpreta unul dintre roluri. „Pregătesc cu multă emoție lansarea unei piese care sper să fie pe placul publicului. O altă calitate pe care pot spune că am descoperit-o și fructificat-o este talentul actoricesc. Desigur că îmi doresc poate chiar să mă perfecționez în această direcție, mai ales că primul rol din viața mea se apropie. Voi face parte din producție și astfel, voi avea ocazia să îl însoțesc încă o dată pe George pe set, de data aceasta în calitate de colegă”, a declarat Viviana Sposub pentru TVmania.

Foto: Instagram

