Elena Gheorghe, despre aspectele care au contribuit la succesul ei ca artist: „Sunt un om care pune suflet și care a câștigat”

Elena Gheorghe a fost invitata Irinei Păcurariu în emisiunea „Rețeaua de idoli” de la TVR 2, acesta fiind și primul interviu al câmtăreței după o perioadă în care și-a testat limitele într-o familie unde 11 membri, inclusiv ea, au trecut în aceelași timp prin experiența infecției cu Coronavirus. În toată perioada, artista, care a făcut o formă mai ușoară a bolii, a fost un important suport pentru familia sa. De altfel, după ce s-a vindecat de COVID-19, cântăreața le-a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare, printr-o serie de Instastories, care este problema cu care se confruntă acum. „Cred că sunt singurul om de pe planeta asta care în timpul COVID-ului s-a îngrășat și nu a slăbit, pentru că toți ai mei au slăbit, numai eu sunt cea care am pus două kilograme pe mine și chiar stăteam să mă gândesc dacă am mâncat mai mult, nici gând, n-am mâncat mai mult. Dar, timp de trei săptămâni n-am mai făcut niciun fel de sport. (…) Bineînțeles și stresul pentru că unii oamenii se îngrașă dacă sunt stresați Așadar astăzi, luni, 1 noiembrie, este cel mai bun moment să mă apuc de activitatea mea fizică, adică să alerg, să fac pilates, să fac exercițiile mele în fiecare seară, să mănânc din nou foarte sănătos”, a transmis Elena Gheorghe.

Cu origine aromână din partea tatălui, Elena Gheorghe a debutat pe scena muzicii populare la vârsta de trei ani, cântând un duet împreună cu mama sa, cântăreața de muzică populară Mărioara Man Gheorghe. În carieră, Elena Gheorghe și-a făcut un nume în muzica pop-dance și armânească și a reprezentat România la Eurovision, în 2009.

Invitată la „Rețeaua de idoli”, interpreta a răspuns deschis la întrebări legate de muzică, familie, cei doi copii năzdrăvani sau șocanta experiență COVID-19 și a vorbit, după perioada dificilă prin care a trecut, despre lucrurile care au cu adevărat valoare în viață.

„Am cântat când eram mică muzică armânească acasă, în familie. Apoi, am scos un album în 2008, când era perioada cu piesa „Te ador”, care ajunsese în topuri. După ce bunica mea s-a stins a fost ca un fel de omagiu pentru ea. Un proiect de suflet în care am investit doar eu. Vreau să cânt despre speranță, despre iubire adevărată, despre valori. Iubirea este cea mai importantă valoare pe care o poate avea un om: atunci când faci totul din dragoste, fără să te gândești dacă pierzi. Eu nu sunt un bun afacerist și nici nu cred că am fost vreodată, dar sunt un om care pune suflet și care a câștigat, chiar și bani, tocmai pentru că am pus suflet”, a spus Elena Gheorghe în cadrul emisiunii.

