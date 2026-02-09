Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume”

Violeta Bănică a transmis un mesaj special cu ocazia aniversării fratelui ei, Radu Ștefan Bănică.

Violeta Bănică, mesaj pentru Radu Ștefan Bănică
Radu Ștefan Bănică este fiul pe care Ștefan Bănică îl are din relația cu Camelia Constantinescu. Tânărul calcă pe urmele celebrului său tată și are o carieră în plină ascensiune atât în muzică, cât și în actorie. El are o relație extrem de apropiată cu sora lui, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, și de fiecare dată a vorbit cu foarte multă mândrie de ea. În aceeași măsură, și Violeta a menționat că are o legătură deosebită cu fratele ei vitreg.

Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan

Pe 7 februarie, Radu Ștefan Bănică a împlinit 24 de ani. Cu această ocazie, sora lui, Violeta Bănică, i-a transmis public un mesaj special. Urarea a fost însoțită de o imagine cu cei doi. 

„La mulți ani!! Sper că știi că ai cea mai mândră soră din lume, te iubesc pici”, se arată în mesajul scris de Violeta Bănică. 

Radu Ștefan Bănică, despre sora lui, Violeta

Radu Ștefan Bănică și sora lui, Violeta, nu se văd atât de des pe cât și-ar dori, mai ales că tânăra studiază în Statele Unite ale Americii. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a fost admisă College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, acolo unde studiază Dreptul. Cu toate că nu petrec foarte mult timp împreună, Radu Ștefan Bănică a dezvăluit că el și Violeta se informează reciproc cu privire la noutățile din viața lor atunci când se întâlnesc.

„Ne înțelegem foarte bine, avem o relație frumoasă și naturală. Nu ne vedem foarte des din cauza programului, dar când o facem recuperăm tot”, a povestit Radu Ștefan Bănică pentru Libertatea.

Ce sfaturi i-a dat Radu Ștefan Bănică surorii sale

Cu diverse ocazii, Radu Ștefan Bănică și sora sa, Violeta, au fost prezenți împreună la evenimente mondene, au apărut chiar și pe scenă împreună și au acordat interviuri. Dincolo de aceste contexte, cei doi se înțeleg de minune, iar actorul i-a dat o serie de sfaturi de viață surorii sale.

„Îi dau un sfat să fie un pic cumpătată. E la început, nu s-a lovit de ce m-am lovit eu. Să aibă grijă, că nu e o lume atât de roz. Ea e o persoană deșteaptă, tare, puternică, dar e mică. (…) Eu mi-am ales un drum public, ea încă nu. Asta i-am zis, să aibă grijă, că nu e ca în filme”, a povestit Radu Ștefan Bănică pentru unica.ro.

De asemenea, actorul a dezvăluit că se confruntă în mod constant cu comentariile negative online.

„Zilnic și m-am confruntat de mic. Poate de-aia nici nu-l iau atât de în serios. Mă afectează, sunt om, am și eu sentimente. Dar nu mai e ce a fost”, a completat Radu Ștefan Bănică pentru sursa menționată.

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a vorbit despre relația ei cu fratele său, Radu Ștefan Bănică, și despre cum s-a consolidat această legătură în timp.

„Sunt foarte mândră de el. De la 0 la 13 ani noi nu ne cunoșteam, iar de la 13 în sus am devenit cei mai buni prieteni. Cred că ne-am maturizat amândoi și am realizat că ne avem unul pe altul. Ăsta e cel mai important lucru. Suntem așa drăguți”, a declarat Violeta Bănică la WOWnews.

Foto: Instagram

