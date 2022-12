Victoria Beckham, noi declarații despre tensiunile din familia sa

Invitată în cadrul podcast-ului Armchair Expert, Victoria Beckham a vorbit despre relația pe care o are cu copiii săi, mărturisind că încearcă să îi susțină indiferent de deciziile pe care le iau.

Declarațiile vin la scurt timp după ce în presă au apărut mai multe știri care susțineau că între Victoria Beckham și nora ei, Nicola Peltz, există un adevărat conflict.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat alături de soțul său, Brooklyn Beckham, pentru revista Variety, actrița în vârstă de 27 de ani a declarat că zvonurile nu sunt reale și că e de părere că întreaga poveste a pornit de la faptul că nu a purtat o rochie de mireasă creată de Victoria Beckham.

„Nu este o dispută! Văd peste tot cuvânt ăsta: dispută, dispută, dispută. Cred că totul a început, și am mai spus asta înainte, pentru că nu am ajuns să port rochia de mireasă creată de Victoria, dar adevărul este că mi-am dorit foarte, foarte mult să o port și mi s-a părut atât de frumos că mama lui Brooklyn a vrut să o facă pentru mine! Și am fost foarte încântată să o port! Și nu am ajuns să o port”, a declarat Nicola Peltz pentru The Times.