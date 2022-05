Unde a lucrat Radu Vâlcan înainte de a deveni cunoscut. Care a fost primul său job

Radu Vâlcan le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare care a fost primul său job. Mărturisirea a fost făcută de către prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1 în cadrul unei conversații pe care a avut-o cu Mihai Morar la alergat dimineața. Cei doi deja și-au obișnuit fanii cu faptul că aleargă împreună, acordând o foarte mare atenție stilului lor de viață.

În timp ce Mihai Morar a lucrat în clădirea de la Piața Presei Libere, în ceea ce îl privește pe Radu Vâlcan, primul lui job a fost altul, mai exact vindea ziare.

Recent, Adela Popescu și Radu Vâlcan au organizat botezul mezinului familiei, Adrian. Nașa fiului lor cel mic este Ioana Scărlătescu, prezentatoarea rubricii meteo de la Antena 1 și verișoara Adelei Popescu.

Printre vedetele care au participat la ceremonie s-au numărat Laura Cosoi și Dana Rogoz, prietene bune cu Adela, Răzvan și Irina Fodor, cuplu apropiat celor doi părinți, Mihai Morar, Cristina Ciobănașu, dar și Ruxandra Ion, celebra producătoare TV.

„Doamne, ce frumos a fost botezul tău, măi, Adrian! ❤️

După Paște ne-am hotărât, brusc, că trebuie musai să îl botezăm pe micuț, să nu așteptăm să intre la grupa pregătitoare. 😅

Prima dată am amânat botezul lui cu doar trei zile înainte, pentru că am fost testată pozitiv. Și, apoi, a urmat valul doi, trei, așa că a ajuns micuțul să facă zece luni.

Și, ca să înțelegeți, hotărâți așa cum am fost, am stabilit mai întâi data. Doar atunci era liberă nășica lui, @ioanascarlatescu. Așa că am sunat prietenii apropiați și familia să ne asigurăm că pot, și abia după am început să căutăm locație, flori, biserică, etc. Cu doar zece zile înainte. 🙂

Din momentul în care a intrat @ivoweddingplanner în schemă am știut că e ca și rezolvată treaba.

Și a fost.

Adrian a avut cea mai tare petrecere. Cea mai frumoasă zi. Cel mai frumos liliac. Cea mai tare atmosferă. De poveste. Una cu „Cei trei purceluși”.

Cum altfel?! :)”, a povestit Adela Popescu fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.