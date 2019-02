Un film din 2011 cu Meghan Markle în rol principal va fi relansat

Nu, Meghan Markle nu revine pentru ultimul sezon din serialul Suits, însă unul dintre filmele realizate de ea înainte de a fi celebră urmează să fie lansat pe micile ecrane.

Este vorba de o peliculă realizată pentru televiziune în 2011, care se intitulează The Boys & Girls Guide To Getting Down și care va fi relansată în acest an. Filmul urmărește un grup de tinere de 20 și ceva de ani, care nu sunt implicate în relații stabile, iar actuala Ducesă interpretează personajul Dana, o tânără căreia îi place să se distreze. Potrivit IMDB, filmul este „amuzant și un pic scandalos”.

Iar dacă ești curioasă cum arăta Meghan Markle atunci când a filmat această peliculă, mai jos regăsești și câteva cadre din film.

Potrivit The Hollywood Reporter, filmul regizat de Paul Sapiano și din distribuția căruia mai face parte și Max Greenfield, cunoscut pentru rolul din serialul New Girl, va fi relansat pe micile ecrane la finalul anului viitor după ce drepturile de distribuție au fost cumpărate de Artist Rights Distribution.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

