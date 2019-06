Ținute albe perfecte pentru un garden party, la ELLE New Media Awards 2019

Când vine vorba despre inspirație pentru ținute albe perfecte pentru un garden party, nu trebuie să te uiți mai departe de invitatele la petrecerea noastră care celebrează industria online, ELLE New Media Awards 2019. Cum evenimentul nostru a avut loc la Clubul Diplomatic pe peluză și a avut dress code-ul ușor nostalgic Romance is not dead, am avut parte de o mulțime de ținute în ton cu codul… dar și cu trendurile.

Pentru că este adevărat, dacă stai să te gândești la ținute albe perfecte pentru un garden party, îți vei da seama că acestea sunt nici mai mult nici mai puțin decât niște ținute de vară. E sezonul acestor petreceri, dar este și perioada în care este cel mai nimerit să te îmbraci în alb.

Foto: Dan Borzan, Sorin Cioponea

