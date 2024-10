Theo Rose, mărturisiri despre viața de familie și dorința de a mai avea un copil: „Sunt hotărâtă”

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și partenerul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. De atunci, viața celor doi s-a schimbat și adoră să petreacă timpul alături de fiul lor.

Theo Rose se simte bucuroasă să fie alături de fiul ei, Sasha, în fiecare etapă. Artista a dezvăluit că băiețelul ei a început să vorbească de puțin timp, însă nu și-a putut da seama concret dacă a zis prima dată mama sau tata

Nici nu am putut să ne dăm seama. A zis ceva combinat. Și am zis: ok, nu o să știm niciodată, nu o să pot să scriu în jurnalul tău ce ai zis. Ai zis, e minunat! E vorbăreț, e cântăreț și e un spectacol. Îi place să fie înconjurat de mulți oameni și să se dea în spectacol în fața lor”, a spus Theo Rose pentru ciao.ro.