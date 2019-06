Taylor Swift vorbește despre momentul în care a redevenit prietenă cu Katy Perry

Taylor Swift și Katy Perry sunt din nou prietene sau cel puțin așa au dat de înțeles prin noul videoclip în care apar împreună.

Într-un interviu cu BBC Radio 1, Taylor Swift a dezvăluit că ea și Katy Perry au început să vorbească din nou după ce Katy Perry i-a transmis un mesaj adorabil înainte de un concert, adăugând că au început să vorbească din nou după ce au petrecut mai mult timp împreună la o petrecere.

„Când ne-am văzut a fost foarte clar pentru amândouă că totul era diferit, ne-am maturizat și am trecut peste conflicte și era foarte foarte clar că ne-am amintit cât de multe avem în comun. Așa că, amândouă am fost într-o loc bun al relației, însă cred că niciuna dintre noi nu era sigură că vom vorbi despre asta public”, a declarat aceasta.

Taylor a explicat și cum a ajuns Katy Perry să apară în noul ei videoclip, „You Need to Calm Down”: „Când m-am gândit la conceptul acestui video și am scris scenariul, m-am gândit la această idee și mi-am spus, ‘Știi ce, o voi întreba dacă este interesată și o sa fiu ok dacă va prefera să rămână totul privat. Însă, i-am trimis ideea și ea a spus ‘Aș vrea să fie pentru noi un simbol al iertării”. Eu am simțit la fel.”

Artista a fost întrebată cum a primit Katy Perry ideea de a apărea costumată într-un burger, iar aceasta a izbucnit în râs înainte să povestească cum s-a petrecut totul.

„Nu m-am gândit la un burger și cartofi prăjiți până când nu a purtat ea acel costum Jeremy Scott la petrecerea de după Gala MET și m-am gândit, ‘Este extraordinar!”, a povestit Taylor.

În plus, ea a explicat că i-a propus lui Katy să fie totul un fel de metafora pentru doi oameni care se potrivesc, o pereche perfectă. „Ea s-a gândit că este o idee foarte amuzantă, așa că am făcut-o.”

