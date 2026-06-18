Victoria Raileanu, mesaj emoționant pentru fiica ei, care a împlinit doi ani: „Cea mai frumoasă personalitate”

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Victoria Raileanu și-a emoționat urmăritorii din mediul online după ce a publicat un mesaj plin de afecțiune dedicat fiicei sale. Actrița cunoscută din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” a vorbit despre cât de mult i s-a schimbat viața odată cu venirea pe lume a micuței și despre bucuria pe care o trăiește văzând-o crescând.

Victoria Raileanu, cuvinte pline de iubire pentru fiica sa

Pe rețelele sociale, vedeta a descris-o pe fetița ei într-un mod emoționant, conturând portretul unei copilării pline de energie și personalitate.

„Fetița mea care așteaptă ploaia ca să fugă prin ea. Iubita mea curajoasă, cu cea mai frumoasă personalitate de fetiță din câte am văzut – nervoasă, amuzantă, empatică, curajoasă, demanding, independentă”, a scris Victoria Raileanu.

Actrița, care joacă în „Destine cu parfum de lavandă”, a mărturisit că abia după ce a devenit mamă a înțeles cât de profundă poate fi dragostea părintească și cum aceasta nu face decât să crească odată cu timpul.

„Îți mulțumim că ne-ai ales pe noi, îngeraș. Să îmi arăți mie că în inima unei mame încape iubire nemărginită (că tot nu înțelegeam eu înainte să te nasc cum o să pot să mai iubesc pe cineva pe lângă frati-tu) care crește mai mult și mai mult în fiecare zi”, a transmis vedeta.

În aceeași postare, Victoria Raileanu a făcut referire și la relația specială dintre fiica sa și Adrian Ștefănescu. Actrița a mărturisit că o emoționează legătura dintre cei doi și că privește cu bucurie armonia care s-a construit în familia lor.

„Iar pe tatăl tău să îl dai pe spate definitiv. Să văd ce legătură frumoasă aveți și să mă bucur pentru voi de pe margine”, a mai scris Victoria.

Mesajul s-a încheiat cu o urare simplă, dar plină de tandrețe: „La mulți ani, rândunica mea”.

Victoria Raileanu, despre cum s-a cunoscut cu soțul ei

Povestea de dragoste dintre Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu are început într-un mod cât se poate de modern, departe de platourile de filmare sau de poveștile clasice de iubire: pe o aplicație de matrimoniale. Era o decizie luată din impuls, iar primele mesaje au fost suficiente pentru a stârni o conexiune puternică.

În scurt timp, ceea ce părea un simplu flirt s-a transformat într-o relație solidă, care a dus la formarea unei familii frumoase, cu doi copii și amintiri de neuitat, de la o nuntă spontană în Grecia, până la escapade haotice, dar pline de iubire.

Victoria își amintește că nu se gândea la o relație serioasă atunci când a decis să își creeze contul pe aplicație.

„Două prietene mă tot băteau la cap în perioada aceea să îmi fac cont pe una din aplicații. Eu tot ziceam nu și nu. (zâmbește) Până când, într-o seară, nu știu ce a fost în capul meu și mi-am făcut. În prima seară am dat de Adi acolo. A doua zi am început să vorbim. Peste două zile ne-am cunoscut și, după prima întâlnire, am cam știut amândoi că thats it. Niciunul dintre noi nu căuta marea relație. Eu mi-am pus în cap că vreau doar să ies la un date. Dar s-a legat definitiv. (râde)”, a spus ea pentru revista VIVA!.

Chiar dacă la început relațiile pe internet pot stârni temeri și dubii, Victoria Raileanu nu a simțit niciuna dintre acestea. Într-o primă fotografie de profil, fața ei nu era vizibilă în întregime, iar acest mic detaliu a adăugat o notă de mister și distracție inițială. Totuși, pentru ca legătura să se transforme în ceva real, a fost nevoie să îi dezvăluie adevărata identitate lui Adrian.

„Trebuie să recunosc că el m-a cucerit primul. Este un bărbat foarte mișto și sunt foarte norocoasă să îl am în viața mea. (…) M-a făcut să mă simt în siguranță din prima. Mie asta îmi trebuie. Ne-am îndrăgostit foarte repede unul de celălalt și la fel de repede am știut că o să fim împreună mult timp de atunci încolo.”

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Foto: Instagram

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