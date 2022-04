Ștefan Bănică Jr, primele declarații după ce a fost văzut cu Irina Fodor, în fața casei lui: „Nu mă justific când cineva mă vizitează”

Ștefan Bănică Jr și Irina Fodor au fost implicați într-un scandal, după ce au apărut imagini cu prezentatorii TV, în fața casei artistului. După ce Lavinia Pîrva , soția cântărețului, dar și Irina Fodor au postat mesaje pe rețelele de socializare în care au explicat situația, juratul de la X Factor a făcut lumină în acest caz.

Artistul a transmis un mesaj tranșant și concis prin care a susținut că zvonurile apărute în ultimele zile și scandalul în care este implicat îl afectează atât pe el, cât și persoanele dragi lui. Juratul de la Antena 1 a simțit nevoia să încheie aceste speculații și să pună capăt situației care a degenerat complet.

De asemenea, soțul Irinei Fodor a postat și el un videoclip pe contul său personal de Instagram, în care a vorbit despre situația apărută în mediul online. Răzvan Fodor a menționat că nu a mai fost niciodată implicat într-un scandal, iar speculațiile apărute sunt nedreptate față de soția sa, dar și față de fiica lor.

„Înțelegem, fac de foarte mult timp treaba asta și înțelegem cum funcționează presa scrisă. Am așteptat o zi, două… m-am gândit că sună cineva și întreabă ‘Băi, Fodor, Irina, aveți ceva de spus?’ E OK, am mai trăit treaba asta. […] Am zis să vă spun că mi se pare nedrept ce ați făcut pentru că eu, de aproape 25 de ani de când fac treaba asta… nu există niciun articol cu mine în care să fiu implicat într-un scandal. […] Acum cu un singur articol ați dat de pământ cu ea și e nedrept. Și e nedrept și față de fiică-mea. Fiică-mea, care e o fetiță foarte bine educată, când o să citească articolul ăsta, poate lunile viitoare, poate mâine, cum o să îi explic eu asta?”, a spus Răzvan Fodor pe Instagram.