Sebastian Stan ar deveni tată! Actorul și partenera sa, Annabelle Wallis, ar aștepta un copil

Sebastian Stan ar deveni tată! Actorul din Constanța, cunoscut pentru rolurile din universul Marvel dar și pentru interpretarea lui Donald Trump, ar aștepta un copil împreună cu partenera sa, actrița Annabelle Wallis.

  Actualizat 17.03.2026, 10:34, de ELLE.ro
Sebastian Stan ar deveni tată! Se pare că actorul constănțean cunoscut pentru rolul său din universul Marvel așteaptă un copil împreună cu partenera sa, actrița Annabelle Wallis, câștigătoare a Globului de Aur. Deci un nou nepobaby e pe cale să apară la Hollywood.

Vestea că Sebastian Stan ar deveni tată a apărut prin intermediul publicației TMZ, care a anunțat luni, pe 16 martie, că cuplul așteaptă primul lor copil împreună. Cei doi sunt într-o relație din 2022 și au evitat, de-a lungul acestor ani, să apară prea des împreună la ceremonii sau premiere, cu câteva excepții notabile, preferând să își țină privată viața personală.

Sebastian Stan a jucat în multiple roluri pentru televiziune, dar și cinema, cariera sa incluzând interpretări în Gossip Girl, Once Upon a Time, Political Animals, Pam & Tommy, The Martian, I, Tonya, și multe altele. Rolul Bucky Barnes din universul Marvel i-a adus o popularitate uriașă, iar cel din A Different Man i-a adus trofee atât la Berlin, cât și la Globurile de Aur. În 2024, actorul american de origine română a fost nominalizat la Oscar pentru modul în care l-a potretizat pe Donald Trump în filmul The Apprentice, al lui Ali Abbasi (poți citi aici un interviu cu regizorul).

Acum, Sebastian Stan va fi tată – acesta fiind primul său copil, rezultat din relația cu actrița Annabelle Wallis. De origine engleză, aceasta este cunoscută pentru rolul din serialul The Tudors, și a devenit extrem de iubită pentru interpretarea personajului Grace, din serialul de mare succes Peaky Blinders, unde a jucat alături de Cillian Murphy. Printre proiectele sale notabile se mai numără roluri în X-Men: First Class, Annabelle, The Mummy, Tag, Malignant.

De-a lungul timpului, Wallis a avut relații sentimentale cu modelul James Rousseau, cu Chris Martin, vocalul trupei Coldplay și fostul partener al lui Gwyneth Paltrow și Dakota Johnson, dar și cu actorul Chris Pine.

La rândul său, Sebastian Stan a avut relații mai lungi sau mai scurte cu Alejandra Onieva, Margarita Levieva, Jennifer Morrison, Dianna Agron și Leighton Meester.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis s-ar fi întâlnit pentru prima dată la New York, în 2022, la petrecerea dată de actorul Robert Pattinson cu ocazia zilei sale de naștere. Cei doi au evitat de-a lungul timpului să își expună legătura, până recent. Momentan, nici unul dintre ei nu a confirmat sau infirmat vestea că vor avea un copil împreună.

