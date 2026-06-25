Reese Witherspoon și-a făcut debutul pe covorul roșu alături de partenerul ei, Oliver Haarmann

Reese Witherspoon și-a făcut debutul pe covorul roșu alături de partenerul său, Oliver Haarmann. Actrița și finanțistul german au apărut împreună la premiera serialului Elle.

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  . Actualizat 25.06.2026, 11:15,  de  ELLE.ro
Reese Witherspoon și-a făcut debutul pe covorul roșu alături de partenerul ei, Oliver Haarmann

Reese Witherspoon și-a făcut debutul pe covorul roșu alături de noul său iubit, miliardarul german Oliver Haarmann. Actrița în vârstă de 50 de ani a fost însoțită și de fiul ei, Deacon Phillippe, la premiera serialului Elle, desfășurată la New York.

Deși și-a ținut relația cu finanțistul german Oliver Haarmann departe de atenția publicului, cei doi au ales acum să apară împreună pentru prima dată la un eveniment oficial. Reese Witherspoon și Oliver Haarmann formează un cuplu din 2024 și au participat la lansarea serialului-prequel al celebrei comedii Legally Blonde, filmul care a consacrat-o pe actriță în 2001.

Reese nu și-a ascuns admirația față de partenerul ei, privindu-l cu afecțiune în timp ce cei doi au schimbat zâmbete și gesturi tandre în fața fotografilor. Cei doi s-au afișat foarte apropiați pe tot parcursul evenimentului, ținându-se de mână și lăsând impresia că trăiesc o perioadă foarte fericită în relația lor.

Pentru această apariție, actrița a ales o rochie roz din dantelă, cu umerii goi, ușor transparentă și cu mâneci bufante scurte. Ținuta a fost completată de o pereche de sandale nude cu vârful decupat, care i-au pus în evidență pedichiura într-o nuanță intensă de roz.

Fondatoarea companiei media Hello Sunshine și-a purtat părul blond drept, cu cărare într-o parte, lăsat liber pe spate. Reese Witherspoon și Oliver Haarmann formează un cuplu din 2024, după divorțul actriței de Jim Toth, cu care a fost căsătorită timp de 12 ani.

Despărțirea de fostul agent al Creative Artists Agency a venit la 17 ani după încheierea primei sale căsnicii, cea cu actorul Ryan Phillippe, de care a divorțat în 2006.

Relația cu Oliver Haarmann a fost dezvăluită pentru prima dată de Daily Mail în iulie 2024, la aproape un an după ce Reese Witherspoon și Jim Toth și-au finalizat oficial divorțul. Cei doi au împreună un fiu, Tennessee, care are în prezent 13 ani. Actrița a depus actele de divorț în aprilie 2023, la doar o săptămână după ce ea și Jim Toth au anunțat pe rețelele sociale că au decis să pună capăt căsniciei, cu doar câteva zile înainte de aniversarea a 12 ani de mariaj.

„După multă grijă și reflecție, am luat dificila decizie de a divorța. Am avut parte de foarte mulți ani minunați împreună și mergem mai departe cu multă iubire, bunătate și respect reciproc pentru tot ceea ce am construit împreună. Prioritatea noastră rămâne fiul nostru și întreaga familie, în timp ce începem acest nou capitol al vieții.”, au transmis cei doi într-un comunicat.

În actele depuse la tribunal, Reese Witherspoon a invocat „diferențe ireconciliabile” drept motiv al divorțului. Documentele au arătat și că cei doi semnaseră un contract prenupțial în martie 2011, înainte de nunta lor intimă din Ojai, California. Potrivit TMZ, actrița a confirmat în cererea de divorț că acordul era valabil și stabilea în mod corespunzător împărțirea bunurilor și a obligațiilor financiare.

Divorțul a fost finalizat patru luni mai târziu, în august 2023, după ce foștii soți au ajuns la un acord privind desfacerea căsătoriei și au stabilit un plan comun pentru creșterea fiului lor.

Deși, potrivit apropiaților, Reese Witherspoon a fost afectată de sfârșitul mariajului cu Jim Toth, actrița mai trecuse printr-un divorț intens mediatizat.

În octombrie 2006, căsnicia sa cu Ryan Phillippe s-a încheiat pe fondul unor zvonuri privind presupuse infidelități ale actorului, acuzații pe care acesta le-a negat întotdeauna. Reese Witherspoon și Ryan Phillippe s-au cunoscut cu doi ani înainte de a filma împreună thrillerul Cruel Intentions (1999). Au fost căsătoriți timp de șapte ani și au împreună doi copii: Ava, în vârstă de 26 de ani, și Deacon, de 22 de ani.

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Foto: Arhiva ELLE

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