Ramona Prodea, soția lui Jorge, a împlinit 53 de ani. Ce urare emoționantă i-a transmis artistul: „O femeie frumoasă cu totul”

Pe 4 noiembrie, Ramona Prodea, soția lui Jorge, a sărbătorit o nouă aniversare, iar artistul nu a ratat ocazia de a-i transmite un mesaj emoționant pe rețelele sociale, alături de câteva fotografii de colecție.

Jorge, mesaj special pentru soția lui

Cu ocazia aniversării sale, Ramona a fost în centrul atenției. Soțul ei, Jorge, i-a transmis un mesaj emoționat pe rețelele sociale.

„Azi este ziua superbei mele soții. O femeie frumoasă cu totul, care mereu oferă iubire mai mult decât prevede legea, o fire sensibilă cu o forță interioară. Învăț mereu de la ea și uneori mă întreb dacă mă ridic, ca soț, la nivelul ei. Am pus mai multe poze din diferite ipostaze. Sunt norocosul a cărei soții iubește fotbalul și știe mai mulți jucători decât mine, ceea ce este wow. Iubim aceleași destinații, iubim copiii mai mult decât orice. Suntem atât de diferiți, dar atât de similari. Te iubesc, soția mea cosmică”, a scris Jorge, alături de imagini în care apare Ramona în diverse ipostaze.

Chiar dacă și-au demonstrat de-a lungul timpului iubirea și solidaritatea, cuplul continuă să fie ținta unor comentarii critice, în special din cauza diferenței de vârstă: Ramona este cu zece ani mai mare decât Jorge. Artistul a recunoscut că soția sa a făcut față multor comentarii răutăcioase, alegând să le ignore.

„Noi am avut și avem în continuare o poveste foarte interesantă, eu și soția mea. Mulți au bârfit-o. Dar, când găsești un om care te înțelege din cap până în picioare, când ți-e bine și când ți-e rău, când simți o conexiune puternică, nu mai contează ce spun ceilalți. Nu mai contează nimic. Noi am ales să ne trăim viața în universul nostru. Nu ne-a interesat niciodată ce spun ceilalți. Nu mă mai interesează demult dacă fac bine sau rău în ochii altora”, a declarat Jorge în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Anunțul făcut de Jorge după 12 ani de căsnicie cu Ramona Prodea

Artistul a recunoscut, de asemenea, că relația lor a trecut printr-un moment dificil, când el a fost infidel. Totuși, dragostea lor a supraviețuit încercării, iar Ramona i-a acordat o a doua șansă.

„Înainte să ne căsătorim, am trecut peste un hop destul de important. Relația noastră a fost foarte zbuciumată. A trecut de la divorțul meu la împăcări și despărțiri. Am stat și împreună, și separat. S-au întâmplat și multe în perioada aia. Am fost și prins, dacă vreți să vă spun adevărul. Ca un bărbat asumat ce sunt, vă spun: frate, m-a prins! O perioadă nu ne-am văzut, câteva zile nu mi-a răspuns la telefon, iar apoi m-am dus peste ea”, a mărturisit Jorge.

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

În fiecare an, Jorge are obiceiul să o ceară din nou în căsătorie pe soția lui, Ramona Prodea. Recent, artistul a vorbit despre lecțiile învățate în cei 12 ani de căsnicie.

„Trei lecții am învățat de-a lungul anilor: să nu îi dau niciodată sfaturi când are ea vreo problemă, doar să o ascult, o dată pe an să avem o vacanță în cuplu, 4-5 zile, asta e o regulă de când ne-am căsătorit, și a treia regulă e că eu în fiecare an am cerut-o în căsătorie. Am cerut-o și anul ăsta… Am cerut-o pentru că eu am cerut-o de soție în baie, când trebuia să ne despărțim… Și am zis că mai bine ne căsătorim, și ea a zis da. M-am simțit prost și atunci mi-am propus să o cer din nou anul următor. Și tot așa, iar am cerut-o și iar am cerut-o și tot așa!”, a spus Jorge pentru Click!

Citește și:

Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică împreună în calitate de cuplu. Unde au fost fotografiați cei doi

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro