O imagine înduioșătoare cu Bruce Willis bunic, postată de fosta sa soție, Demi Moore, la aniversarea actorului

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Bruce Willis bunic? Cine și l-ar fi imaginat în această postură pe actorul care a devenit legendar prin rolurile sale din filme de acțiune și prin interpretări ale unor personaje fermecătoare? Dar, ei bine, se știe că actorul se bucură nespus de familia sa, cu atât mai mult de când fiica sa cea mai mare, din căsnicia cu Demi Moore, Rumer Willis, a devenit mamă.

Rumer Willis și partenerul său de la acea vreme, Derek Richard Thomas, au devenit părinți pe 18 aprilie 2023, odată cu nașterea fetiței lor, Louetta Isley Thomas Willis. A fost totodată momentul în care două dintre cele mai mari staruri ale ecranului din ultimele decenii au devenit bunici. Rumer a născut în mod neconvențional pentru zilele noastre, acasă, iar Demi Moore i-a fost de mare ajutor de la acel moment.

„Este important să aștepți. Cred că este atât de important să nu te grăbești și să fie vorba despre dorință sau despre, știi, acea conexiune imediată, urmată de construirea unei fundații adevărate”, a mărturisit Rumer Willis, invitată la emisiunea The Talk, în noiembrie 2020.

Aceasta a vorbit totodată, pe un ton amuzat, și despre cum îl vede pe Bruce Willis bunic, dar și despre dorința secretă a actorului. „Chiar și tatăl meu pune presiune pe mine. În timpul carantinei, a spus: ‘Aș vrea să ai un fiu, pentru că am nevoie de puțină energie masculină în acest grup’. Sunt multe femei, evident, are cinci fiice și mama mea și mama mea vitregă aduc doar multă energie feminină.”

Doar că dorința acestuia nu a fost îndeplinită, iar recent vedeta cunoscută mai ales pentru rolul iconic din seria Die Hard a fost diagnosticată cu demență frontotemporală, un diagnostic greu de dus și fără vindecare, dar care a adus totuși familia împreună. Oricum, modul mai puțin obișnuit în care atât actuala, cât și fosta soție și toți copiii actorului s-au strâns în jurul lui demonstrează că unii oameni nu lasă despărțirile să le strice relațiile pentru totdeauna. Familia extinsă și-a petrecut și mare parte a carantinei din timpul Covid-19 împreună, și cu atât mai mult s-au unit după diagnostic.

Rumer Willis a spus, de altfel, că „adoră să-i privească” pe Bruce Willis bunic și pe Demi Moore ca bunică. „Văzându-l pe tatăl meu ținându-mi fiica în brațe azi a fost un lucru pe care îl voi prețui pentru tot restul vieții mele. Dulceața și dragostea lui pentru ea au fost atât de pure și frumoase”, a scris ea în captionul care a însoțit o postare care îi înfățișa pe cei doi în postura înduioșătoare.

Și Demi Moore se bucură din plin de rolul rău de bunică, reușind mereu să fie alături de familie, deși cariera ei a luat recent un nou avânt și actrița călătorește în toată lumea pentru felurite premiere, evenimente de modă și ceremonii. Cu toate acestea, își face timp să prioritizeze familia, ea mărturisind, invitată la The Jennifer Hudson Show în 2024, că nepoata sa, Louetta, i-a influențat covârșitor viața.

„Lucrul grozav este că mă uit la ea și îmi dau seama că prin felul în care aleg să trăiesc, prin modul în care fiica mea și surorile ei aleg toate să trăiască, că de fapt avem șansa de a sparge anumite tipare generaționale. O văd deja în ea”.

Chiar Moore a împărtășit pe contul său de Instagram, unde este urmărită de aproape 7 milioane de fani, o imagine emoționantă cu Bruce Willis bunic, pentru a celebra aniversarea de 71 de ani a actorului. „Tot ce ai nevoie este IUBIRE. La mulți ani, BW!”, a scris actrița în postarea la care au răspuns entuziast inclusiv vedete de cel mai mare calibru, care au adus urări de bine pentru actor.

Foto: Instagram, arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro