Miss Dior Essence – vezi cele mai șic apariții de la lansarea unui nou parfum care va face istorie

Lansarea noului Miss Dior Essence, cel mai recent parfum al casei Dior, a prilejuit la București o întâlnire animată și simpatică între unele dintre cele mai cool celebrități, pasionate de modă și frumusețe și creatoare de conținut locale. Acestea s-au adunat în ambianța primitoare a magazinului Dior din incinta Băneasa Shopping City, pentru a celebra cea mai recentă creație a lui Francis Kurkdjian, parfumierul casei Dior.

Dacă parfumul Miss Dior Essence este unul pe care creatorul însuși îl numește „fructat, luxuriant, suculent… și senzual”, nici atmosfera evenimentului prin care acesta a fost lansat la București nu a fost departe – o petrecere în același timp plină de viață, energie și eleganță.

Miss Dior Essence semnifică un nou capitol din povestea Miss Dior, care a debutat cu esența imaginată de Christian Dior însuși ca un omagiu pentru sora sa, Catherine, cea despre care spunea că a întruchipat spiritul feminin neînfricat al femeii Dior. Miss Dior, cunoscută pentru implicarea sa în rezistența franceză împotriva fascismului, a fost un personaj a cărui legendă a depășit cu mult granițele modei.

Varianta de azi a parfumului care i-a fost dedicat inițial, și care de-a lungul timpului s-a îmbogățit cu alternative felurite, în pas cu vremurile, este o compoziție fructată, solară și transmițând din plin energie. Florile de soc și murele din notele de vârf se adaugă unei inimi pe bază de iasomie, rămasă în rețetă încă din 1947; iar la bază se simt acordurile de stejar întunecat. Un parfum despre o feminitate liberă și încrezătoare, așa cum Miss Dior a fost dintotdeauna pentru nenumăratele sale fane. Iar flaconul care încapsulează această esență captivantă, purtând în linii mari identitatea celui creat în 1948, poartă acum o panglică neagră, este roz, și realizat din sticlă cu celebrul model houndstooth.

Lansarea de la București a Miss Dior Essence a fost gândită în același spirit, iar invitații au respectat, în ținutele lor, tonurile care caracterizează parfumul – roz și negru. Adelina Pestrițu, Daliana Răducan, Irina Fodor, Alice Cavaleru, Camelia Șucu, Alina Ceușan, Chef Petra, Codrina Apostol, Diana Munteanu, Deea Codrea, Sânziana Negru și multe alte invitate au celebrat noua aromă Dior cu stil, un pahar de șampanie și conversație la fel de spumoasă ca bulele.

Foto: Danil Gherbali pentru Dior

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro