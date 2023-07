Matt Damon, gest romantic pentru soția sa, Luciana Barroso, în vacanța din Mykonos

Matt Damon și soția sa, Luciana Barroso, au împărtășit un moment dulce în timp ce se aflau în vacanță în Mykonos, când au dansat împreună alături de frații Chris și Liam Hemsworth . Fericitul cuplu, care este căsătorit din 2005, părea foarte bine dispus, actorul din Oppenheimer în vârstă de 52 de ani aruncându-și brațele în aer în timp ce ținea în mână o băutură și își privea cu admirație soția de 46 de ani, care purta un top alb și pantaloni de in asortați.

Matt Damon, ipostază romantică alături de soția lui

Urmând exemplul soțului ei, aceasta a făcut o mișcare de dans alături de câștigătorul premiului Oscar în timp ce prietenii lor priveau, înainte de a li se alătura în cele din urmă pentru a face o serie de selfie-uri de grup. Pentru această ocazie, vedeta din Good Will Hunting a purtat o cămașă albă cu nasturi de in și pantaloni scurți negri, în timp ce partenera sa a purtat o pereche de ochelari de soare de aviator, iar șuvițele șatene și le-a aranjat într-un coc elegant.

Mai târziu, Liam Hemsworth a fost văzut în timp ce se îmbrățișa și săruta cu iubita lui, modelul Gabriella Brooks. Cei doi și-au început relația în decembrie 2019, după încheierea căsătoriei lui cu Miley Cyrus , dar și-au ținut povestea de dragoste bine ascunsă de-a lungul anilor.

După ce s-a întors la petrecere, Liam Hemsworth a fost văzut discutând pe îndelete cu fratele său mai mare, Chris, în vârstă de 39 de ani, și Damon, care sunt prieteni de peste un deceniu și au jucat împreună în trei filme: Thor: Love and Thunder (2022), Jay and Silent Bob Reboot (2019) și Thor: Ragnarok (2017).

„Ne-am împrietenit în perioada în care am început să lucrez și am beneficiat cu adevărat urmărind modul în care se descurcă. Matt este un tip normal care a reușit să înțeleagă chestia cu vedetele de cinema”, a declarat anterior Chris Hemsworth pentru GQ în 2014.

Cum s-au cunoscut cei doi

Damon a întâlnit-o inițial pe soția sa în 2003, în timp ce ea lucra la un club de noapte din South Beach Miami, unde el filma comedia Stuck On You a fraților Farrelly. La acea vreme, Luciana Barroso era căsătorită cu Arbello Barroso, alături de care o creștea pe Alexia, pe atunci în vârstă de patru ani, dar divorțul lor a fost finalizat în decembrie 2004, cu un an înainte ca ea să se căsătorească cu scenaristul premiat cu Oscar.

Matt și Bozan, care nu s-au despărțit niciodată mai mult de două săptămâni, au avut apoi trei fiice: Isabella, de 17 ani, Gia, de 14 ani, și Stella, de 12 ani. Chris Hemsworth are trei copii: India Rose, în vârstă de 11 ani, și gemenii Sasha și Tristan, în vârstă de 9 ani, din căsătoria sa de 12 ani cu Elsa Pataky.

Călătoria lui Matt Damon are loc cu doar câteva săptămâni înainte ca filmul său, Oppenheimer, să ajungă în cinematografe pe 21 iulie. La întoarcerea sa în Statele Unite, actorul va fi cel mai probabil mai ocupat ca niciodată cu promovarea filmului său foarte așteptat de public.

