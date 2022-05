Laura Cosoi, dezvăluiri inedite despre Smiley, după 10 ani de la despărțire: „Ne mai întâlnim”

Laura Cosoi și Smiley au format unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, iar fanii îi vedeau împreună în fața altarului. După aproximativ cinci ani de relație, au anunțat că s-au despărțit. Anii au trecut, iar fiecare și-a refăcut viața, ambii bucurându-se de familiile lor superbe. Cu toate acestea, actrița a dezvăluit că s-a întâlnit de mai multe ori cu artistul în toată această perioadă.

Deși au decis să meargă pe drumuri separate, Laura Cosoi și Smiley au păstrat o relație bună, fără a fi urmați de un scandal. Cum cei doi sunt în aceeași agenție de impresariat, se mai întâlnesc ocazional, fără a se evita reciproc. Actrița a dezvăluit pentru impact.ro că este un lucru firesc pentru ei având în vedere că separarea s-a produs de comun acord și fără ceartă.

Timpul a trecut, iar Laura Cosoi așteaptă acum să devină mamă pentru a treia oară. Vedeta și partenerul ei de viață, Cosmin Curticăpean, sunt nerăbdători să își țină fiica în brațe, iar pregătirile pentru marele moment sunt în toi. Aflată în ultimele săptămâni de sarcină, actrița a dezvăluit că îi priește mult maternitatea și este gata pentru venirea pe lume a copilului.

De asemenea, Smiley este un tată de fată cât se poate de mândru. Artistul și iubita sa, Gina Pistol, au împreună o fetiță superbă pe nume Josephine, care le face zilele mai frumoase. Micuța a împlinit pe 9 martie 1 an, iar artistul a marcat acest moment special din viața lui printr-un mesaj înduioșător pe care l-a publicat pe conturile sale de socializare.

„Nu știu despre alții, dar pentru mine 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an! 1 an de iubire pură, 1 an de când ne-ai făcut pe mine și pe @ginapistol părinți, 1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi, 1 an de când viața noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi! La mulți ani, Josephine!„, a fost mesajul transmis de Smiley.