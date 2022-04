Cum se pregătește Laura Cosoi pentru venirea pe lume al celui de-al treilea copil

Laura Cosoi va deveni în curând din nou mamă. Actrița este însărcinată în opt luni și așteaptă cu nerăbdare momentul în care va veni pe lume fetița ei.

Laura Cosoi a dezvăluit pentru Click! cum se pregătește pentru venirea pe lume al celui de-al treilea copil. Actrița a mărturisit că își dorește să facă natural și de această dată și pune la punct ultimele detalii înainte de nașterea fetiței ei.

„Vreau să nasc natural și al treilea copil! Dacă îmi ajută Dumnezeu și mă ajută și corpul. Sper să nu fie probleme. Camera o avem gata pregătită, de la cealaltă fetiță, Rita. Voi dormi eu cu bebelușul în cameră pe perioada cât îl voi alăpta. Mă văd mamă de trei copii. Nu mi se pare greu. Am experiență acum.”

Actrița are parte de sprijinul partenerului ei de viață, Cosmin Curticăpean, cu care s-a căsătorit în 2015 și alături de care mai are două fetițe, pe Rita și pe Vera.

„Mă simt foarte bine la a treia sarcină. Nu știu la ce să mă aștept de la trei copii, dar vom vedea. Mă ajută și Cosmin foarte mult. Am totul gata pregătit, pentru maternitate. Sunt foarte fâșneață și acum. Mie îmi priește foarte tare maternitatea!” , a adăugat Laura Cosoi pentru sursa menționată anterior.

Laura Cosoi și-a ținut la curent urmăritorii de pe rețelele de socializare cu privire la planurile sale și cu evoluția sarcinii și a împărtășit și cu aceștia momentele dificile prin care a trecut.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Laura Cosoi a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat de când a aflat că este însărcinată pentru a treia oară, dezvăluind că de această dată s-a simțit diferit față de atunci când era gravidă cu celelalte două fetițe. Actrița a povestit că în primul trimestru de sarcină a avut momente în care s-a simțit rău, lucru care nu s-a întâmplat în precedentele două sarcini.

„Dacă primele două sarcini au fost cumva asemănătoare, de data asta a fost diferit, în sensul că în primul trimestru mi-a fost mai rău. Nu am stat la pat, am putut să-mi văd de treabă, dar a trebuit să suport o stare de greaţă continuă. Culmea, asta nu se întâmpla de dimineaţă, ci de pe la 12 până seara, când mă culcam. Iar dacă în trecut ghimbirul era aliatul meu, acum chiar şi ingredientul ăsta minune a fost frecvent depăşit de situaţie. Dacă mâncam îmi era greaţă, dacă nu mâncam, la fel', a mărturisit Laura Cosoi într-un interviu acordat OK magazine.