Kim Kardashian la tribunal: motivul pentru care vedeta e convocată să apară iar în fața justiției

Motivul pentru care o vom vedea iar pe Kim Kardashian la tribunal, după multiplele sale lupte cu fostul său soț, Kanye West, dar și după ce a apărut în diverse cazuri pledând pentru condamnați la moarte, este unul care ține de un incident mai vechi, dar intens mediatizat, în centrul căruia s-a aflat vedeta. De data aceasta, ea va depune mărturie în procesul intentat bandei din Paris acuzată că a jefuit-o sub amenințarea armelor, în urmă cu nouă ani. Această nouă dramă juridică vine pe fondul războiului vedetei de reality TV cu fostul ei soț, Kanye West, cu care se află în conflict, cei doi disputându-și modul în care au ales să își trateze copiii.

De data aceasta, însă, o vom vedea pe Kim Kardashian la tribunal pentru că aceasta a fost victima unui caz șocant de furt de bunuri în valoare de 10 milioane de dolari, în anul 2016, atunci când aceasta a fost legată și încuiată în baia apartamentului ei de tip penthouse dintr-un hotel parizian, înainte ca hoții să plece cu colecția impresionantă de bijuterii pe care o avea cu sine, inclusiv inelul de logodnă de 4 milioane de dolari pe care i-l dăruise soțul său de la acea vreme, Kanye West.

În centrul cazului care o aduce iar pe Kim Kardashian la tribunal se află Aomar Aït Khedache, în vârstă de 69 de ani, un infractor de carieră, care este cunoscut și după supranumele de Old Omar, pus de reporterii francezi, și care a recunoscut că este liderul bandei care este acuzată că a jefuit-o pe vedetă. Unul dintre locotenenții săi, Yunice Abbas, acum în vârstă de 72 de ani, a scris chiar și o carte intitulată, fără să lase loc de interpretări: Am jefuit-o pe Kim Kardashian.

Grupul, supranumit Bunicii tâlhari în presa franceză, este chemat în fața instanței în luna aprilie, iar juriul o așteaptă pe Kim Kardashian în mai, pentru a-și depune mărturia.

Acest nou eveniment vine în viața lui Kardashian pe fundalul unui conflict dramatic al acesteia cu fostul ei soț, Kanye West, de care s-a despărțit în 2021, după aproape șapte ani de căsnicie. Bătălia lor a fost reînnoită public la începutul acestei luni, după ce West a ignorat obiecțiile lui Kardashian și nu a renunțat la a lansa o melodie în care apare fiica lor, North, în vârstă de 11 ani, împreună cu P Diddy, rapper-ul care își așteaptă acum judecată pentru acuzații extrem de grav, incluzând unele de trafic sexual și sex cu minori.

Surse din apropierea vedetei au susținut mai târziu faptul că Kim Kardashian a încheiat abrupt una dintre vizitele lui North la tatăl ei, deoarece Andrew Tate, urmărit și acuzat atât în România, cât și în SUA și Marea Britanie de o serie de infracțiuni, urma să fie prezent, alături de fratele său, Tristan, la întâlnire. Frații Tate se confruntă cu acuzații de trafic de persoane și sex cu minori – iar acest fapt ar fi determinat-o pe Kardashian să convoace o audiere de urgență.

Așadar, motivul pentru care o vom vedea pe Kim Kardashian la tribunal vine într-o perioadă zbuciumată din viața vedetei, în care aceasta a devenit totodată și țintă unui șir de acuzații ale lui Kanye West, rapper-ul atacându-și fosta soție și plângându-se de faptul că o femeie albă deține „controlul” asupra „copiilor negri”.

Ca urmare, surse din apropierea vedetei au declarat că aceasta plănuiește să solicite în instanță custodia integrală a celor patru copii pe care îi are din relația cu West – North, de 11 ani, Saint, de 9 ani, Chicago, în vârstă de 7 ani, și Psalm, de șase ani. O altă sursă a susținut că Kardashian și copiii ei erau deja îngrijorați de faptul că West „se scufundă din ce în ce mai tare” din punctul de vedere al sănătății mintale. Aceeași sursă a pretins că West, care susține că a fost diagnosticat incorect cu tulburare bipolară, „evident că nu își lua medicamentele, dacă ar fi făcut-o, nu am fi aici”.

Actuala convocare a lui Kim Kardashian la tribunal, însă, vine după ce aceasta a mai apărut în fața instanței în același caz, în februarie 2017, la patru luni după jaful a cărui victimă a fost la Paris. Atunci, Kardashian a petrecut opt ​​ore depunând mărturie în fața unui judecător, experiență pe care a povestit-o mai târziu în reality show-ul Keeping Up With The Kardashians.

„A fost foarte lung, pentru că trebuie să-i explici unui traducător, iar apoi traducătorul trebuie să-i explice judecătorului. Apoi, ea o scrie împreună cu funcționarul și apoi trebuie să citească ce ai scris tu. Trebuie să o faci propoziție cu propoziție”, a spus ea. „Intru acolo, am fost atât de agitată să vreau să explic atât de repede și pur și simplu nu poți face asta”, și-a mai amintit vedeta. „Trebuie să-ți placă să fii foarte lent și să fii gata să dureze și asta a fost foarte greu”.

Kardashian a mai explicat, de asemenea, că i s-a părut „foarte interesant să vadă fețele' acuzaților, spunând: ‘Doar după înălțimea și greutatea lor, mi-am putut da seama cine din acest grup era în cameră cu mine. Am putut să văd cine a mărturisit.” Ea a continuat: „Unul dintre ei a fost tipul care era în cameră cu mine și a fost foarte interesant să-i aud povestea, pentru că era destul de asemănătoare cu povestea mea”.

Foto: arhiva ELLE

