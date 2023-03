Gerard Pique rupe tăcerea în legătură cu despărțirea de Shakira: „Continui să fac ceea ce vreau”

Gerard Pique a vorbit deschis, pentru prima oară, despre despărțirea sa de Shakira, la nouă luni după ce cuplul s-a despărțit. Fotbalistul retras din activitate, în vârstă de 36 de ani, a explicat într-un interviu pentru El Pais că, în urma separării lor, își îndreaptă atenția către cei doi băieți pe care îi are împreună cu vedeta.

Gerard Pique a confirmat că este „foarte fericit” în relația cu noua sa iubită , Clara Chia Marti, în vârstă de 24 de ani. De asemenea, sportivul își dorește acum să se concentreze pe copii și a declarat că aceasta este responsabilitatea lui ca tată.

„Toată lumea are responsabilitatea de a încerca să facă ceea ce este mai bine pentru copiii săi. Este vorba de a-i proteja”, a declarat Gerard pentru publicația citată. „Aceasta este treaba tuturor părinților care au copii. Pe asta mă concentrez și asta este treaba mea ca tată. Continui să fac ceea ce vreau. În ziua în care voi muri, voi privi înapoi și voi spera că am făcut întotdeauna ceea ce am vrut. Vreau să fiu fidel față de mine însumi. Nu am de gând să cheltui bani pentru a-mi curăța imaginea”, a adăugat el.