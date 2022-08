Florin Ristei și Naomi Hedman, vacanță romantică în Grecia. Cum au fost surprinși cei doi

Florin Ristei și Naomi Hedman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se bucură din plin de timpul petrecut în doi. Au plecat într-o vacanță de vis în Grecia, iar iubita artistului a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare imagini în ipostaze romantice.

Naomi Hedman și Florin Ristei se bucură de peisajele superbe din Santorini și de momentele romantice de cuplu. Cei doi s-au plimbat cu scuterul la apus și au vizitat împrejurimile. Cu toate acestea, fotografiile cu ei au fost cele mai apreciate de fanii de pe Instagram.

Cei doi s-au cunoscut în 2020 la filmările emisiunii „X Factor”, Naomi Hedman fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul emisiunii, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi a fost eliminată din show-ul de talente, iar la finalul anului 2020 s-au logodit. De atunci, cei doi sunt tot timpul împreună și se susțin reciproc în toate proiectele lor.

Artistul a vorbit în numeroase ocazii despre relația cu logodnica sa și cât de mult i s-a schimbat viața de când a cunoscut-o pe Naomi Hedman . Potrivit declarațiilor sale, Florin Ristei a experimentat noi sentimente pe care nu le mai cunoscuse până acum și a dezvăluit și cum s-a adaptat partenera sa în societatea din România.

„Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie. Am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc. (…) Cam greu cu acomodarea, atunci când vii din Londra. (râde) Dar ieşim în câteva locuri. Și-a făcut câteva cunoştinţe. Grupul meu de prieteni îi este chiar foarte apropiat”, a declarat Florin Ristei într-un interviu acordat recent publicației OK! Magazine.