EXCLUSIV: Dana Rogoz, dezvăluiri despre expunerea copiilor în social media. Fiul actriței îi calcă pe urme: „Am lăsat lucrurile să fie firești”

Dana Rogoz a avut o apariție spectaculoasă la evenimentul ELLE New Media Awards 2022 , fiind nominalizată la categoria Celebrity. Vedeta a fost prezentă alături de creatori de conținut, designeri și alte nume mari din showbiz la cel de-al șaptelea eveniment organizat de ELLE România pentru a desemna cele mai influente personalități din social media.

În cadrul interviului oferit în exclusivitate pentru ELLE România, Dana Rogoz a vorbit deschis despre rolul său în social media și cum păstrează legătura cu fanii săi. Vedeta și-a obișnuit comunitatea de pe rețelele sociale cu postări din viața de zi cu zi, iar cele legate de familie ajung foarte ușor la sufletele internauților. Întrebată cum vede expunerea copiilor săi în mediul online, actrița a dezvăluit că mereu a făcut ceea ce a simțit și nu își dorește să fie limitată de percepțiile din jur.

„Când am postat prima poză cu Vlad eram în maternitate, cu Radu (n.r. Radu Dragomir, soțul Danei Rogoz) lângă. Am făcut-o fără vreo strategie, aveam un blog și aveam o comunitate foarte apropiată și am simțit nevoia să fac o poză, cum simte orice părinte, fără să mă gândesc „O, dar ce se va întâmpla?”. Și am spus că dacă pornirea mea asta e, de ce să o cenzurez? Eu am fost un copil expus și am învățat foarte mult din traseul meu și poate eu sunt mai în măsură să știu cum îi expun pe copiii mei, care sunt limitele. Am reguli foarte stricte în privința colaborărilor, ei nu apar niciodată în campanii publicitare.”, a spus Dana Rogoz în exclusivitate pentru ELLE România.