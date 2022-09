Dana Rogoz, dezvăluiri despre căsătoria cu soțul ei, Radu Dragomir, după 18 ani de relație: „Ne-am schimbat mult, amândoi”

Dana Rogoz și Radu Dragomir formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton și sunt împreună de 18 ani. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii superbi, Vlad și Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Dana Rogoz l-a cunoscut pe soțul ei atunci când ea avea 16 ani, pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, Radu Dragomir fiind unul dintre regizorii acestuia. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă.

Într-un interviu acordat recent, Dana Rogoz a făcut o serie de mărturisiri despre căsnicia ei și despre cum reușesc ea și Radu Dragomir să păstreze un echilibru între relația lor și viața profesională.

„Gelozii clar nu. Adică eu chiar trag de Radu să nu se ferească de expunerea pe care rolul de regizor i-o aduce. Mă gândesc acum și la premierele sau festivalurile la care am participat împreună, când Radu ar fi dat orice să sară peste momentul covorului roșu. (râde) Dar vorbind la modul serios, cred că filmul MO ne-a arătat amândurora, încă o dată, cât de mare respect și încredere avem unul în celălalt. Ne-am cunoscut pe platoul de filmare. Și când ne reîntâlnim, eu simt că nimeni nu crede în mine, ca actriță, mai tare decât o face el. Iar asta mă ajută enorm. Și același lucru cred că îi transmit și eu lui, în felul în care-l privesc ca regizor. E un flux de încredere neîntrerupt”, a declarat Dana Rogoz în interviul acordat OK Magazine .

Actrița a recunoscut că este norocoasă că are alături un partener care o susține și alături de care formează o familie unită și fericită.

„Da, deja mai mult de jumătate din viața mea am petrecut-o alături de el. Cred că ne-am schimbat mult, amândoi. Probabil eu mai mult decât el. Dar ne-am schimbat împreună, adică unul în armonie cu celălalt. Am crescut o relație împreună, am adus-o la majorat. Și sigur că primii ani din viața oricui sunt esențiali în formarea lui, sunt baza. Iar pentru acei ani le mulțumesc părinților”, a mai subliniat Dana Rogoz pentru sursa citată.