Dana Rogoz, confesiuni despre căsnicia cu soțul ei, Radu Dragomir: „Nu am avut conflicte”

Dana Rogoz și Radu Dragomir formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în 2012 și îi au împreună pe Vlad și Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Dana Rogoz l-a cunoscut pe soțul ei atunci când ea avea 16 ani, pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, Radu Dragomir fiind unul dintre regizorii acestuia. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă.

Într-un interviu pentru Unica, Dana Rogoz a făcut o serie de mărturisiri despre căsnicia ei și despre cum reușesc ea și Radu Dragomir să păstreze un echilibru între relația lor și viața profesională.

Dana Rogoz a dezvăluit și cum fac față ea și soțul ei momentelor tensionate din cuplu. Actrița a povestit că nu au întâmpinat conflicte majore în decursul anilor de când sunt împreună.

„Încercăm să o facem cu calm. Sunt momente prin care trec toate cuplurile. Suntem de 18 ani împreună, dar n-am avut niciodată gesturi, poate și pentru că există o diferență de vârstă destul de mare între noi, copilărești, gen „plec, mă mut”, cum e în primele iubiri. Nu ne-am certat niciodată pe teme mari, grele, nu am avut conflicte. Stăm și ne gândim, când ne certăm, și ne dăm seama că sunt niște chestii absolut minore, de cele mai multe ori de la oboseală, de nervi din cauza altor lucruri care nu funcționează. Te descarci pe omul de lângă tine și regreți, dar sunt lucruri pe care le știm, prin care am trecut de multe ori până acum. De fiecare dată zicem că sunt pierdere de timp, dar știm că vor reapărea și că sunt firești.”

În ceea ce privește secretul căsniciei sale, Dana Rogoz a spus:

„Până acum ne-a ținut împreună faptul că suntem foarte sinceri unul cu altul. Simt că am evoluat alături de el ca om. Da, m-am format până la 18 ani, baza sunt părinții, tot ce ai acumulat în copilărie și adolescență, sigur. Dar toate schimbările din viața de adult, pentru că te schimbi destul de mult, toate le-am făcut împreună cu el. Am devenit omul care sunt în mare parte datorită lui și alături de el, cu el. Deja mai mult de jumătate din viața mea am trăit-o cu el, deci tot ce știu, și despre certuri sau momente dificile, știu cu el, prin el. E un limbaj al nostru deja, nici nu cunosc altul”, a declarat Dana Rogoz pentru Unica.