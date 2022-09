Dana Rogoz, declarație de dragoste pentru soțul ei: „M-a iubit așa cum sunt”

Dana Rogoz este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi, care se bucură de o carieră înfloritoare și de o familie care o susține în tot ce face. Vedeta și soțul ei, Radu Dragomir, sunt căsătoriți de 10 ani și se înțeleg de minune. Ba mai mult, actrița a dezvăluit că partenerul ei este foarte atent la detalii și îi demonstrează prin gesturi mici cât de mult o iubește.

Celebra actriță a oferit un interviu pentru Ego.ro în care a vorbit despre cariera ei și sprijinul pe care îl primește din partea soțului său. Dana Rogoz a filmat recent un scurtmetraj și a menționat că urmează proiecte mari precum o piesă de teatru, dar și un festival de film. Vedeta a fost în juriul de la Plzen Film Festival, care s-a ținut în Cehia, însă nu a uitat nici de responsabilitățile de mamă.

„Cred că mamele sunt ocupate în toate lunile anului, dar este luna în care începe școala și este așa, cu nostalgie, mai ales pentru noi, pentru părinți. Cumva, am intrat în ritm, de fapt. Unul este la școală, celălalt, la grădiniță. Asta ne eliberează și nouă, mie și lui Radu, puțin programul în prima parte a zilei. Profesional, vreau să închei un scurtmetraj pe care l-am filmat în vară ca regizor și scenarist, sunt în etapa de postproducție. După care urmează un alt spectacol de teatru, urmează un festival de film la care trebuie să plec, o să fiu membru al juriului.”

Actrița a precizat că relația cu partenerul ei de viață nu este una clișeică și nu și-au dorit niciodată să demonstreze ceva lumii, ci doar s-au simțit în largul lor și apreciază fiecare gest plin de iubire din partea partenerului ei.

Pentru vedetă, gesturile mărețe „de revistă” nu reprezintă o dovadă a iubirii lor, ci preferă lucrurile mici și făcute din suflet.

„Cred că nu am avut niciodată acele gesturi clasice de revistă, de sfaturi. Cred că poate să fie o îmbrățișare într-un anumit moment care să valoreze enorm, nu cred că trebuie să aștepți buchete de flori, trandafiri. Nu cred că am funcționat niciodată pe clișee romantice. Cred că o anumită privire, o anumită îmbrățișare, un strâns de mână, o cafea adusă sau: „Hei, dormi tu mai mult, stau eu cu copiii!”, acestea sunt lucrurile firești la care am ajuns și care contează”, a mai spus Dana Rogoz pentru sursa citată.