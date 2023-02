Ben Affleck, imagini virale de la Premiile Grammy 2023. Cum a fost surprins soțul lui Jennifer Lopez

Ben Affleck a făcut senzație pe internet pentru expresiile sale faciale serioase în timp ce stătea în primul rând la ceremonia de decernare a Premiilor Grammy 2023 . Actorul a fost surprins în ipostaze aparent foarte serioase, care au fost în centrul discuțiilor de pe rețelele de socializare despre ceremonia de anul acesta.

Affleck și-a consolidat locul în cultura pop ca maestru al meme-urilor duminică, atunci când expresia sa neutră de la Premiile Grammy 2023 a devenit virală pe rețelele de socializare. Actorul, în vârstă de 50 de ani, a însoțit-o pe soția sa Jennifer Lopez, 53 de ani, care a strălucit într-o rochie albastră transparentă în timp ce prezenta premiul pentru cel mai bun album vocal pop.

Affleck s-a alăturat soției sale Jennifer Lopez în primul rând la gala Grammy de duminică, unde camerele de filmat s-au îndreptat adesea spre cuplu în timpul numerelor muzicale. De mai multe ori, Affleck a fost surprins stând nemișcat în timp ce Lopez dansa entuziasmată lângă el. Reacțiile lui Ben Affleck au stârnit răsete în mediul online și a fost subiectul multor glume postate în social media.

„Ben Affleck este modul în care arată orice bărbat târât la o petrecere pentru copii în cuplu”, a glumit un utilizator Twitter, în timp ce un altul a spus: „Ben Affleck arată ca și cum ar fi fost târât la o seară a fetelor și i s-a spus să nu-și atingă telefonul”. „Ben Affleck, clipește dacă ești bine #Grammys”, a scris cineva, în timp ce un alt glumeț online a făcut referire la recenta campanie Dunkin’ a lui Affleck.

