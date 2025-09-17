Ștefan Floroaica, în lacrimi la Asia Express. Actorul, copleșit de dorul Sânzianei Negru: „E prima oară când suntem despărțiți”

Ștefan Floroaica a izbucnit în lacrimi de dor la Asia Express.
Ștefan Floroaica a cedat emoțional la Asia Express, dorul de iubita lui, Sânziana Negru, făcându-se simțit mai puternic ca oricând. Alături de colegul său, Alexandru Ion, concurentul a ajuns în casa unei localnice, ocazie cu care a povestit despre relația sa și despre experiența Sânzianei în competiție.
Cuprins
Ștefan a dezvăluit că îi simte lipsa partenerei și că aceasta reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru el, alături de dificultatea probelor. El a explicat gazdei că iubita sa a participat în sezonul 6 al emisiunii și a câștigat competiția alături de Laura Giurcanu. Localnica s-a arătat uimită de performanța Sânzianei, iar Ștefan a mărturisit că acum o apreciază și mai mult.
„I-am povestit de Sânziana și de faptul că a participat la o ediție precedentă. Ei i se părea foarte greu ce facem (…) Și-a zis: Imaginează-ți cum e să ai sub 50 kilograme, să cari și rucsacul ăsta în spate, să duci și toată experiența până la final și să o și câștigi. Am 90 de kilograme, aproape dublu, și când car rucsacul ăla, mi se pare greu. Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici. În continuare mă întreb cum o fi reușit ea”, a spus Ștefan Floroaica, la Asia Express.
Cei doi au mai trecut prin despărțiri temporare atunci când Sânziana a participat la sezonul 6, la America Express. Însă, pe atunci, Ștefan a recunoscut că nu îi era atât de greu să stea departe de iubita sa, deoarece relația lor era la început. Acum, după doi ani de când formează un cuplu, dorul a devenit mult mai puternic.
„Mi-e foarte dor de Sânziana. Îmi e foarte dor de ea. Nu aș vrea să plâng. Am mai fost despărțiți când ea a fost la America atunci, doar că eram la începutul relației, nu ne cunoscusem așa de bine. Cred că acum e prima oară când suntem despărțiți, după ce ne-am cunoscut mai bine”, a mai declarat concurentul.
Sânziana Negru, cunoscută pentru victoria sa din 2023 alături de Laura Giurcanu la America Express, a transmis un mesaj emoționant și plin de încurajare pentru echipa din care face parte iubitul său.
Pe rețelele de socializare, Sânziana s-a arătat entuziasmată de această competiție și i-a dedicat un mesaj de susținere lui Alexandru, partenerul lui Ștefan.
„Probabil ați aflat deja că Ștefan Floroaica pleacă la Asia Express, așa că m-am gândit să las aici niște lucruri pe care să le știe colegii și mai ales colegul, pentru a scoate cât mai mult în evidență calitățile iubitului meu:
E încântat de orice loc nou, îi place neprevăzutul cel mai mult
Multiple variante de a căra lucruri, apelați cu încredere când vă e greu
Super distractiv pe drum, spune bancuri și faze amuzante non-stop, autostopul va fi un deliciu
E un bărbat chipeș, arată bine in orice ipostază
Genul de om care arată bine orice ai pune pe el
Și-a dorit mereu să ia un rol in Baywatch, dar i-am spus că s-a născut prea târziu
Adoarme foarte greu și numai în pat
Cea mai mare calitate a lui: a pus mâna pe o blondă care-l iubește mult” a scris Sânziana Negru pe internet.
Citește și:
Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba
foto: Arhiva ELLE