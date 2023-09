Sore, anunț inedit pentru fani. Artista are un nou membru în familie: „O decizie pe care am tot amânat-o”

Sore Mihalache se bucură de prezența încă unui membru în familia sa, însă nu este vorba despre un copil, ci despre un adorabil cățeluș. Vedeta a dezvăluit că de când a pus ochii pe micuțul Goldie, s-a simțit iremediabil atrasă de el și a știut imediat că trebuie să-l aducă în casă. Cățelușul a cucerit inimile atât ale artistei, cât și ale fiicei sale, Erin.

Weekend-ul trecut a marcat prima ocazie în care au putut petrece timp împreună în această componență familială extinsă, iar toți s-au bucurat de momente de distracție și fericire. Erin, în special, a dezvoltat o legătură puternică cu noul membru al familiei, Goldie, iar Sore a fost fericită să vadă că fiica sa se simte bine în prezența cățelușului.

„Ne-am luat un Golden Retriever! Nu o să vă vină să credeți unde mă duc acum. Era luni, adică acum câteva zile, îmi beam cafeaua dimineață și mi-a apărut o poză și timpul s-a oprit în loc. Am știut! Atunci am luat o decizie pe care am tot amânat-o în toate aceste luni de când Dot nu mai este printre noi… Am pus mâna pe telefon, am vorbit 40 de minute cu doamna aceea foarte simpatică de la canisă și gata! Astăzi vine Goldie! Goldie este numele ei. Este numele dat de Erin, care nu că este încântată, este în extaz pentru că vom avea o nouă membră a familiei. Este pentru prima oară când avem un cățeluș fetiță!”, a mărturisit Sore.