Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia, detalii neștiute despre nașterea fetiței lor: „M-am prins că ceva nu e în regulă”

Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia, au devenit fericiții părinți ai unei adorabile fetițe cu puțin peste o lună în urmă. Deși așteptările erau ca nașterea să aibă loc la finalul lunii iulie, surpriza a constat în faptul că micuța a venit pe lume la data de 2 iulie.

Artistul și soția sa trăiesc acum o nouă etapă a vieții lor, plină de fericire și emoție, datorită sosirii pe lume a micuței Ecaterina. Fiecare zi alături de ea este o bucurie în plus pentru cuplu. Cu toate acestea, puțini știu despre greutățile prin care a trecut Iulia, care a născut înainte de termen.

Cu aproape o lună înainte de termenul estimat de medic, Iulia a experimentat o serie de evenimente neașteptate. În seara de 1 iulie, cu o zi înainte de data la care visase că va naște, ea a suferit o căzătură în casă, în timp ce își desfășura activitățile obișnuite. Aceasta a marcat începutul unor ore tensionate și pline de așteptare pentru familia cântărețului.

Cu sprijinul constant al lui Liviu Teodorescu, Iulia a trecut prin acele momente cu putere și răbdare. Faptul că soțul ei a fost alături și a susținut-o în orice clipă a fost o sursă de confort și încurajare. Astfel, în dimineața zilei de 2 iulie, Iulia a adus-o pe lume pe Ecaterina, în ciuda circumstanțelor neașteptate și a momentelor tensionate anterioare nașterii.

Când situația a devenit alarmantă, Liviu Teodorescu și soția lui au decis să apeleze la ajutorul părinților lor, chemându-i acasă la ei. Îngrijorați de starea Iuliei, au luat decizia de a suna la Ambulanță. Echipa medicală a transportat-o pe partenera artistului la spital pentru evaluări și tratament. La spital, situația s-a complicat din cauza unei posibile fracturi. Pentru a proteja sănătatea Iuliei și a bebelușului, medicii au luat decizia să efectueze o intervenție chirurgicală de urgență. În timpul acestei intervenții, soția lui Liviu Teodorescu a născut pe neașteptate.

„A dat cu mătura, a strâns toate alea. Intrăm în casă și pe jos era ud din varii motive. Pisicile au dărâmat apa. Ideea este că a mea, gravidă în 8 luni, alunecă și cade pe gresie la intrare. A căzut în fața mea. În momentul în care m-am prins că ceva nu e în regulă a fost când am venit să te ridic și nu puteai. Am ridicat-o, am luat-o în brațe și am urcat scările în living, am pus-o pe canapea și nu putea să se miște. (…) I-am sunat pe ai noști, le-am zis că Iulia a căzut. Nu le venea să creadă, au venit toți de urgență”, a declarat Liviu Teodorescu într-un video postat pe Youtube.

„Eu eram la spital, la Ortopedie. În momentul acela nu puteam să îmi mișc piciorul. La Ortopedie mi-au zis că suspectează o fractură. (…) Mi-au zis că trebuie să mă opereze de urgență și să nasc atunci. A fost mare șocul”, a spus Iulia, soția lui Liviu Teodorescu.